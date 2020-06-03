«АстраЗенека» начала производить в России препарат для лечения пациентов с ОКС

В России локализовано производство готовой лекарственной формы препарата, предназначенного для лечения пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС). Как отметили в пресс-службе компании «АстраЗенека», лекарственное средство входит в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов и включено в стандарты специализированной медицинской помощи пациентам с острым инфарктом миокарда (с подъемом сегмента ST), а также при нестабильной стенокардии, остром и повторном инфаркте миокарда (без подъема сегмента ST).

Отмечается, что ежегодно в России сердечно-сосудистые заболевания уносят жизни свыше 800 тысяч человек, каждый восьмой из них находится в трудоспособном и активном возрасте.

Локализация производства препарата тикагрелор (торговое наименование «Брилинта») отвечает сразу нескольким стратегическим задачам, стоящим перед отечественной системой здравоохранения: вносит вклад в реализацию планов государства по импортозамещению, в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и расширяет доступ пациентов к эффективной терапии.

Производство препарата осуществляется на заводе «АстраЗенека» в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области.

Согласно государственной программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», принятой в 2009 году, к 2020 году 9 из 10 упаковок жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов на российском рынке должны быть отечественными, и локализация производства ускоряет достижение этой цели.

Кроме того, национальным проектом «Здравоохранение» предусмотрена цель по снижению смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч человек к 2024 году. При этом локализация производства инновационных препаратов для повышения их доступности для российских пациентов является одной из важнейших мер, работающих на достижение данного целевого показателя.

gmpnews