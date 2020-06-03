На кировском предприятии НАНОЛЕК выпущена первая партия гидроксихлорохина

Биомедицинский комплекс компании НАНОЛЕК, расположенный в Кировской области наладил выпуск одного из препаратов для лечения коронавирусной инфекции, согласно рекомендациям Минздрава РФ, – гидроксихлорохина.

Как сообщили в пресс-службе биофармацевтического предприятия, первая партия этого препарата уже отгружена в лечебные учреждения различных регионов Российской Федерации.

По словам Михаила Некрасова, генерального директора компании НАНОЛЕК, собственное высокотехнологичное производство полного цикла по стандартам GMP и ISO позволило компании развернуть производство гидроксихлорохина в кратчайшие сроки.

У НАС ОГРОМНЫЙ ОПЫТ ПО ВЫПУСКУ ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫПУСК ПРЕПАРАТА НА НАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ ДЕФИЦИТ И ПОКРЫТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ДАННОМ ПРЕПАРАТЕ, ВЕДЬ В НЕМ СОХРАНЯЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ И ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, БОЛЕЮЩИХ МАЛЯРИЕЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА ТЕРАПИИ ЭТИМ ПРЕПАРАТОМ МНОГО ЛЕТ.

Заметим, что НАНОЛЕК начал разработку гидроксихлорохина еще в 2013 году совместно с компанией «БИОКОМ» в рамках государственного контракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Разработка технологии и организация производства синтетического жизненно необходимого и важнейшего лекарственного средства Гидроксихлорохин не производимого отечественными производителями и не защищенного патентами иностранных компаний на территории Российской Федерации» Шифр «1.1. Гидроксихлорохин 2013».

Алексей Павлов, директор департамента качества БМК НАНОЛЕК, добавляет, что лабораторный комплекс НАНОЛЕК, состоящий из нескольких подразделений: химико-аналитического, микробиологического, биохимического, группы входного контроля, контроля готового продукта, контрольно-оформительской группы и группы по мониторингу, позволяет выпускать препарат надлежащего качества.

ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ОТДЕЛЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТАЕТ 123 СПЕЦИАЛИСТА. ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ НАМ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ, ЧТО ГИДРОКСИХЛОРОХИН НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

gmpnews