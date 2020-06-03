Первая партия эмицизумаба с маркировкой специальным криптокодом поставлена в Россию

Компания «Рош» сообщает о поставке в Россию и о выпуске в гражданский оборот первой партии лекарственного препарата эмицизумаб, маркированной специальным криптокодом в соответствии с требованиями национального проекта по мониторингу движения лекарственных средств. Партия объемом 600 упаковок будет использоваться для обеспечения потребности в эмицизумабе пациентов в рамках региональных программ льготного лекарственного обеспечения.

Наталия Назарова, руководитель отдела регистрации и обеспечения качества лекарственных препаратов АО «Рош-Москва»:

НА ПРОДУКЦИЮ, ВЫПУСКАЕМУЮ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК НАШЕЙ КОМПАНИИ, НАНОСИТСЯ КОМБИНАЦИЯ УНИКАЛЬНОГО СЕРИАЛИЗАЦИОННОГО НОМЕРА (SN), МЕЖДУНАРОДНОГО КОДА ТОВАРА GTIN, А ТАКЖЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ, ЗАКОДИРОВАННОЕ В ДВУМЕРНОМ МАТРИЧНОМ КОДЕ. ЭТОТ КОД ПОЗВОЛЯЕТ ЛЮБОМУ УЧАСТНИКУ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ ЦЕПОЧКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПАЦИЕНТУ, С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ПОДЛИННОСТИ КОНКРЕТНОЙ УПАКОВКИ ПРЕПАРАТА.

Эмицизумаб — инновационный препарат для подкожного введения, который применяется для профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией А.

В ноябре 2019 года Комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов рекомендовала включить эмицизумаб в программу ВЗН с 2021 года. Ранее компания «Рош» заявила о предложении снизить цену на препарат в случае его включения в программу.

В настоящее время завершена подготовка к запуску локального производства эмицизумаба на мощностях ООО «Добролек» (входит в ГК «Фармэко»); идет согласование объемов поставок in-bulk.

gmpnews