Lilly запускает первое в мире исследование лечения антителом у людей с COVID-19

Компания Eli Lilly & Co. объявила о старте ранней стадии клинического исследования с целью проверки потенциального лечения пациентов с COVID-19 антителами. Первые пациенты получили экспериментальное лечение в крупных медицинских центрах США.

Экспериментальное лекарственное средство LY-CoV555 является результатом сотрудничества между Lilly и AbCellera Biologics по созданию антителотерапии для профилактики и лечения COVID-19. Ученые Lilly разработали антитело всего через три месяца после того, как AbCellera и Центр исследований вакцин в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) определили его из образца крови, взятого у одного из первых излечившихся пациентов в США. LY-CoV555 является первым потенциальным новым лекарством специально разработанным для борьбы с SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19.

Даниэль Сковронский (Daniel Skovronsky), доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Lilly:

УЖЕ В КОНЦЕ ЭТОГО МЕСЯЦА МЫ РАССМОТРИМ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОГО ПЕРВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЛЮДЯХ И НАМЕРЕВАЕМСЯ НАЧАТЬ БОЛЕЕ ШИРОКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ПАРАЛЛЕЛЬНО ИССЛЕДОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЫ НАЧИНАЕМ КРУПНОМАСШТАБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭТОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ. ЕСЛИ LY-COV555 СТАНЕТ ЧАСТЬЮ КРАТКОСРОЧНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ COVID-19, МЫ ХОТИМ БЫТЬ ГОТОВЫ ДОСТАВИТЬ ЕГО ПАЦИЕНТАМ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ, С ЦЕЛЬЮ ИМЕТЬ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ ДОЗ К КОНЦУ ГОДА.

Если результаты фазы I покажут, что антитело безопасно, то Lilly рассчитывает перейти к следующему этапу тестирования для изучения применения LY-CoV555 у не госпитализированных пациентов с COVID-19. Компания также планирует изучить препарат в профилактических целях, ориентируясь на уязвимые группы пациентов.

gmpnews