Испытание ремдесивира показало умеренное улучшение состояния пациентов с COVID-19

Компания Gilead Sciences 1 июня объявила о результатах 3-ей фазы исследования SIMPLE в отношении применения противовирусного препарата ремдисивир у госпитализированных пациентов со средней степенью тяжести заболевания COVID-19.

В открытом клиническом исследовании оценивались 5-дневные и 10-дневные курсы применения экспериментального противовирусного препарата ремдесивир плюс стандартная лекарственная терапия в сравнении с применением только стандартной терапии.

Исследование показало, что в 5-дневной группе лечения ремдесивиром на 11-й день была более высокая доля пациентов достигших улучшения клинического статуса по сравнению с пациентами в группе стандартного лечения (ОШ 1,65 [95% ДИ 1,09-2,48]; р=0,017). Шансы на улучшение клинического статуса при 10-дневном курсе лечения ремдесивиром по сравнению со стандартным лечением также были благоприятными, с тенденцией к, но не достижению статистической значимости (ОШ 1,31 [95% ДИ 0,88-1,95]; р=0,18). Никаких новых проявлений в плане нежелательных реакций выявлено не было.

ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМДЕСИВИРА, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ, ЧТО ЕСЛИ МЫ СМОЖЕМ ВМЕШАТЬСЯ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИМЕНИВ 5-ДНЕВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ, МЫ СМОЖЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ЭТИХ ПАЦИЕНТОВ, — ГОВОРИТСЯ В СООБЩЕНИИ КОМПАНИИ.

После публикации результатов данного испытания акции компании упали на 4%, поскольку представленные данные указывают на то, что препарат не является панацеей и может применяться у достаточно ограниченной группы пациентов.

В испытании участвовали почти 600 пациентов. В компании рассказали, что на 11-й день около 76% пациентов в группе 5-дневного курса лечения ремдесивиром показали улучшение клинического статуса по сравнению с 66% стандартной терапии. И около 70% пациентов, получавших ремдесивир в течение 10 дней, продемонстрировали улучшение «по направлению к статистической значимости, но не достигая её».

По словам врачей и аналитиков, необходима дополнительная информация по проведенному исследованию, например демографические данные пациентов, чтобы была возможность объяснить разницу в двух группах лечения.

В настоящее время ремдесивир имеет разрешение FDA на экстренное использование, а также одобрение регуляторного органа Японии.

gmpnews