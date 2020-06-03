Производители могут стать основным драйвером роста онлайн-торговли и межрегиональной доставки

Производители будут основным локомотивом развития онлайн-торговли лекарственными средствами и медицинскими товарами. Уже сейчас многие из них пытаются продавать на маркетплейсах, эта тенденция будет нарастать. Такое мнение высказал генеральный директор ExpressRMS Константин Якунин в ходе сессии «Цифровые технологии в фарме. Цифровая трансформация фармы: вызовы и возможности», которая прошла 2 июня в рамках «Фармпробега».

«Кроме движения аптечных сетей в сторону интернет-продаж, мы увидим более активный выход брендов и производителей, подчеркнул Якунин. — Потому что получение обратной связи от покупателей, понимание, кто и почему выбирают именно их товар, очень важно».

Спикер привел в пример несколько кейсов из своей практики: производитель контактных линз, который никогда не рассматривал данный канал продаж, делает первые шаги на площадке маркетплейса, а компании, занимающиеся расходными материалами для медицинских лабораторий, запустили онлайн-продажи.

«Аптекам пока ментально тяжело перестроиться», — убежден эксперт.

Аптечным сетям может быть интересна внутригородская доставка лекарственных средств, тогда как для производителей и для потребителей гораздо актуальнее внутри- и межрегиональная доставка, полагает Якунин.

Есть целый ряд специфических и редких товаров, которые невозможно приобрести в небольших населенных пунктах или заказать в райцентре и которые люди с удовольствием бы заказывали онлайн с доставкой, объясняет спикер.

«Например, послеоперационные гигиенические средства: пеленки, простынки, памперсы для взрослых, — комментирует Якунин. — Средний чек в 5—15 тыс. руб. делает расходы по логистике оправданными. Мне кажется, этот сегмент логистического рынка будет развиваться наиболее динамично».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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