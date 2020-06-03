В компании «Санофи Джензайм» в Евразии сменился генеральный директор

Компания «Санофи Евразия» объявила о назначении Станислава Богдановского на должность генерального менеджера «Санофи Джензайм» в странах евразийского региона.

Станислав Богдановский проработал в международных компаниях в России и Европе более 25 лет и имеет значительный опыт управления в фармацевтическом бизнесе, а также в сфере маркетинга, продаж и взаимодействия с органами государственной власти. Ранее занимал руководящие позиции в компаниях «Бакстер», «Эбботт» и «АстраЗенека».

До прихода в «Санофи» Богдановский работал генеральным менеджером в компании «Алексион» и руководил бизнесом в регионе Россия/СНГ, Центральная и Восточная Европа.

В новой должности он будет отвечать за развитие подразделения специализированных препаратов компании «Санофи» в евразийском регионе.

Наталья Маскина

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