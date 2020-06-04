Гидроксихлорохин остался в седьмых рекомендациях Минздрава при COVID-19

Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19. В седьмой версии документа существенные изменения коснулись лекарственной терапии. Противомалярийные препараты гидроксихлорохин и мефлохин остались в схемах лечения и профилактики.

Недавняя публикация анализа приема противомалярийных препаратов у 96 тысяч пациентов привела к отказу от применения гидроксихлорохина при COVID-19 в ряде европейских стран. Об этом сообщили Франция, Италия, Бельгия. ВОЗ на время приостановила испытание гидроксихлорохина в исследовании SOLIDARITY, однако сегодня объявила о возобновлении в полном объеме.

В седьмой версии рекомендаций указано, что Минздрав учел новые данные, значительный массив зарубежных исследований и отечественный опыт. Применение гидроксихлорохина в низких дозах обоснованно у пациентов с COVID-19. Противомалярийный препарат хлорохин исключен из перечня препаратов, гидроксихлорохин и мефлохин по-прежнему входят в схемы лечения и профилактики.

Минздрав значительно расширил перечень препаратов и схем лечения нового коронавируса. Фавипиравир разрешен для противовирусной терапии COVID-19. Он получил одобрение 29 мая, применение возможно только в условиях стационара.

Для подавления гипервоспаления у пациентов с пневмонией Минздрав рекомендует назначение таргетных препаратов – барицитиниба и тофацитиниба. В качестве дополнительной терапии возможно введение олокизумаба. Это ингибитор интерлейкина-6, получил одобрение Минздрава 21 мая для лечения ревматоидного артрита.

Определены препараты и схемы лечения цитокинового шторма. Для этого рекомендуют вводить тоцилизумаб и сарилумаб, возможно применение канакинумаба.

Схемы лечения COVID-19 (седьмые рекомендации Минздрава от 3 июня 2020 года)

Легкие формы Схема 1: Гидроксихлорохин* Схема 2: Мефлохин* Схема 3: ИФН-альфа + умифеновир * возможно в комбинации с ИФН-альфа Среднетяжелые формы Схема 1: Фавипиравир +/- барицитиниб или тофацитиниб Схема 2: Гидроксихлорохин + азитромицин +/- барицитиниб или тофацитиниб Схема 3: Мефлохин + азитромицин +/- барицитиниб или тофацитиниб Схема 4: Лопинавир/ритонавир + ИФН-β1b +/- барицитиниб или тофацитиниб Схема 5: Фавипиравир +/- олокизумаб Схема 6: Гидроксихлорохин + азитромицин +/- олокизумаб Схема 7: Мефлохин + азитромицин +/- олокизумаб Схема 8: Лопинавир/ритонавир + ИФН-β1b +/- олокизумаб Тяжелые формы Схема 1: Фавипиравир +/- тоцилизумаб или сарилумаб Схема 2: Гидроксихлорохин + азитромицин +/- тоцилизумаб или сарилумаб Схема 3: Мефлохин + азитромицин +/- тоцилизумаб или сарилумаб Схема 4: Лопинавир/ритонавир + ИФН-β1b +/- тоцилизумаб или сарилумаб Схема 5: Лопинавир/ритонавир + гидроксихлорохин +/- тоцилизумаб или сарилумаб

Елена Воронина

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