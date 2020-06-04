Правительство изменило условия поставки компанией «Стентекс» некоторых медизделий

Правительство скорректировало перечень медицинских изделий, единственным поставщиком которых является компания «Стентекс», а также изменило срок, на который организации присвоен этот статус.

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение № 855-р от 12 мая 2015, в соответствии с которым, согласно п.2 ч.1 ст.93 и ч.1 ст.111 Закона № 44-ФЗ, ООО «Стентекс» определено единственным поставщиком для нужд федеральных государственных бюджетных учреждений и государственных бюджетных учреждений субъектов РФ ряда медицинских изделий. Об этом сообщает портал garant.ru.

В частности, распоряжением № 1393-р от 25.05.2020 скорректированы перечень поставляемых медицинских изделий, из которого исключены катетеры аспирационные для эмболоэктомии (тромбоэктомии), а также указание на свойства покрытия стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство.

Также изменился срок, на который организации присвоен статус статуса единственного поставщика – с учетом поправок указанный статус предоставлен по 1 декабря 2022 года, а не до 2024 года, как планировалось ранее.

Елена Сидорова

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