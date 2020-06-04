NC Logistic увеличил мощности для хранения термолабильных лекарственных средств

Специализированный 3PL оператор NC Logistic ввел в эксплуатацию новую холодильную камеру с температурным режимом +2…+8 °С. Ее запуск увеличил складские объемы хранения термолабильных лекарственных средств до 5,6 тыс. палетомест. Оборудование соответствует стандартам GDP.

Новая холодильная камера рассчитана на единовременное хранение 2,1 тыс. палетомест. Объемы складского хранения термолабильных лекарств логистического оператора увеличены на 60%. Холодильная камера предусматривает не только палетное, но и полочное хранение с возможностью обработки штучного товара.

«Неблагополучная эпидемиологическая ситуация, пропускной режим и увеличение сроков поставок не помешали реализовать данный проект в срок, – прокомментировал ситуацию управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов. – Как и планировалось, запуск камеры состоялся 1 июня. Хочу поблагодарить за помощь в реализации проекта наших партнеров – ПЛК «Северное Домодедово». Своевременно предоставленные дополнительные электрические мощности ускорили рабочий процесс и нивелировали временные негативные факторы».

Как подчеркивают в компании, холодильное оборудование отвечает всем санитарно-эпидемиологическим правилам и обеспечивает безопасность и сохранность качества иммунобиологических лекарственных препаратов, вакцин, онкопрепаратов, препаратов для лечения редких заболеваний и др.

Надлежащее качество обеспечивается системой «холодовой цепи». Одно из условий – наличие температурного шлюза. Гарольд Власов сообщил, что новый проект предусматривал расширение температурного шлюза вдвое. По его мнению, увеличение шлюза позволит компании качественно повысить пропускную способность складского комплекса в период вакцинации и других активных сезонных пиков.

Источник: NC Logistic

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