Эксперты РАФМ рассказали о будущем коммуникации фармпроизводителей с врачами

В постковидный период маркетинговая коммуникация станет более персонализированной, считают эксперты. По их прогнозам, доли онлайн- и офлайн-контактов фармпроизводителя будут устанавливаться с учетом особенностей конкретного врача.

После окончания эпидемии COVID-19 и снятия всех ограничений личные контакты медицинских представителей с врачами возобновятся. Их доля снизится по сравнению с докарантинным уровнем, но не критично. При этом фармпроизводители будут практиковать более индивидуальный подход к коммуникации с врачом и учитывать его предпочтения относительно канала получения информации. Такое мнение было высказано экспертами в ходе очередного онлайн-заседания Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) 3 июня.

Коммуникационное агентство «Эр Экс Код» совместно с мобильным приложением «Справочник врача» провели анкетирование более 4 тыс. врачей: 96% опрошенных выразили готовность потреблять цифровую информацию, при этом 80% назвали возможность свободно планировать время в качестве основного мотива подобного потребления.

«То есть врач хочет потреблять контент тогда, когда это удобно ему», — пояснил генеральный директор «Эр Экс Код» Денис Вязников.

Как только ограничения по очным визитам снимут, все фармкомпании вновь бросят все силы на это направление, уверен сооснователь проекта «Доктор на работе» Илья Куприянов. Но потом произойдет спад, уверен он.

«Потому что сегодня я слышу от многих клиентов, которые попробовали «цифру», что было много непонятного, было тяжело, но в целом они убедились, что это работает», — прокомментировал Куприянов.

«Врачи очень разные, — считает директор департамента внешних связей STADA в России Иван Глушков. — Для каких-то специалистов в каких-то городах доля онлайн-коммуникаций будет больше, для каких-то меньше. Тут будут влиять и такие факторы, как позиция человека (главврач) и качество интернет-связи, и многие другие».

Фармацевтическим компаниям в пору задуматься о разработке правил, некого этического кодекса для регулирования онлайн-коммуникации с медицинскими специалистами, пока за этот вопрос не взялся регулятор и не установил жесткие правила, аналогичные тем, которые действуют для взаимодействия в офлайн-пространстве, резюмировал эксперт.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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