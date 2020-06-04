Маркировку лекарств планируют ввести с 1 июля 2020 года

Члены межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан рекомендуют Правительству России внедрить маркировку лекарственных средств с 1 июля 2020 года. В течение полугода будет действовать мягкий переходный период, в ходе которого участников системы предлагается не наказывать за нарушения.

Маркировка может будет запущена с 1 июля в мягком режиме, сообщил «ФВ» член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Через два дня межфракционная группа представит протокол решения о введении маркировки в Правительство России. «С теми, кто не готов, будем точечно отрабатывать, как запустить систему. Будут планы, графики, «дорожная карта» – за полгода система будет отлажена», – отметил он.

Петров добавил, что в протоколе будут учтены предложения отраслевых объединений, накануне направивших Президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой о переносе запуска маркировки.

«В частности, речь идет об обнулении пошлины при ввозе фармсубстанций или сырья для них. Сейчас российские производители находятся в менее выгодной экономической ситуации, чем иностранные производители, работающие без пошлины», – отметил депутат.

Чиновник также считает, что российская фарма в целом готова к запуску проекта. «С теми, кто не готов, работает Минпромторг – ведомство готово предоставить льготное финансирование, чтобы запустить дополнительное оборудование», – говорит Александр Петров.

На заседании группы депутат сказал, что по состоянию на 30 мая в систему полностью вошли 47% иностранных держателей (316 из 667) регудостроверений. «Организационные проблемы есть у всех. Не прошли обучение, нарушена логистика и маршрутизация, иностранное оборудование не прошло шеф-монтаж, много технических ошибок в едином справочнике, – пояснил он. – Но маркировка позволит нам создать систему лекарственной безопасности. Благодаря ей мы исключим дефектуру в любой ситуации, уберем с рынка контрафакт и фальсификат».

В беседе с корреспондентом «ФВ» Александр Петров отметил, что группа предлагает маркировать иностранные препараты на таможенных складах, чтобы на рынке не было перебоев.

Маркировка станет лишь дополнительной нагрузкой для производителей и больниц, возразил на заседании руководитель группы экспертов фракции, включающей представителей фармсообщества и профильных общественных организаций, председатель совета директоров ГК «Биотэк» Борис Шпигель. «Если мы запустим маркировку с 1 июля, то буквально через полтора месяца будем вынуждены остановить ее. Лекарств не будет», – сказал он.

Борис Шпигель отметил, что полгода, которые были даны на отлаживание процессов по маркировке, ушли на борьбу с COVID-19. Фармпроизводители до сих пор работают в напряженном графике, в три-четыре смены, пояснил он. «Я предлагаю ввести с 1 июля добровольную маркировку, в качестве нового пилотного проекта», – резюмировал эксперт.

Ольга Коберник

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