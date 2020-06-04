Компания Renewal начала выпуск синбиотика

Новосибирский фармпроизводитель Renewal («ПФК Обновление») объявил о выпуске нового синбиотика. Он имеет состав из 10 штаммов живых полезных бактерий, призванных дополнять и усиливать действие друг друга, и пребиотика для их быстрого размножения. Препарат уже доступен в аптеках.

Комплекс бифидо- и лактобактерий синбиотика Renewal направлен на нормализацию кишечной микрофлоры, подавление патогенной микрофлоры, а также нормализацию процессов пищеварения и обмена веществ, повышение иммунитета и общей сопротивляемости организма.

В синбиотике Renewal содержатся живые бактерии в оптимальной концентрации для кишечника1.

Специальная капсула синбиотика Renewal направлена на защиту бактерий от кислого содержимого желудочного сока и сохранение их активности.

Синбиотик ТМ Renewal не требует хранения в холодильнике и не содержит глютен, казеин и консерванты.

1 Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II, раздел 1, приложение 5.

СГР RU.77.99.11.003.R.004754.12.19 от 26.12.2019

ТУ 10.89.19-051-47509455-2019

БАД, не является лекарственным средством.

Источник: Renewal («ПФК Обновление»)

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