Правительство поручило подготовить ресурсы на случай второй волны распространения коронавируса

Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки внести поправки в порядок реализации базовой программы ОМС в условиях возникновения угрозы распространения COVID-19, а также проанализировать, насколько решения столичных властей, принятые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, затрагивают права и интересы граждан.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 1 июня провел очередное заседание президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, по итогам которого дан ряд поручений. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В частности, Минздраву России поручено до 4 июня внести проект постановления правительства, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Министерство совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ до 5 июня должны обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения и проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай возникновения второй волны распространения коронавируса.

Руководителям регионов поручено до 3 июня дополнительно оценить потребность медицинских работников в необходимых для их деятельности средствах индивидуальной защиты, их имеющихся запасах и при необходимости их пополнения направить соответствующие заявки в Минпромторг.

Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору поручено до 8 июня проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан. Обеспечить информационное сопровождение данной работы.

Елена Сидорова

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