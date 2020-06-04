В США зафиксировали дефицит антидепрессанта на фоне пандемии COVID-19

В числе дефицитных препаратов в период пандемии в США оказался антидепрессант Zoloft (сертралин) и его дженерики. Аналитики отметили рост его назначений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Некоторые из производителей Zoloft не справляются с возросшим спросом, другие не могут получить активные фармацевтические субстанции (АФС) для производства, сообщает Fierce Pharma со ссылкой на отчет FDA.

Компания Lupin, к примеру, продолжает производство, но уже столкнулась с высоким спросом на препарат и дефицитом АФС. Продукта может периодически не быть в наличии в течение нескольких месяцев, указывается в отчете. У производителя InvaGen сейчас нет в наличии некоторых форм и дозировок.

Другой производитель дженерика – Accord Healthcare не может приобрести АФС для производства препарата из-за пандемии COVID-19, согласно информации FDA. Почти все низкие дозировки сейчас доступны, а более высокие будут в дефиците примерно 60 дней.

В то же время Aurobindo Pharma готова к возросшему спросу на антидепрессант и к дальнейшему его повышению, указывается на сайте FDA. Более высокий спрос также отметила Pfizer, в связи с чем произошли некоторые задержки.

Возросшая тревога из-за ограничительных мер в период пандемии COVID-19 внесла свой вклад в текущий дефицит препаратов, отмечает Bloomberg. Назначения Zoloft выросли на 12% в марте этого года по сравнению с прошлым – до 4,9 млн. В апреле назначения упали до 4,5 млн.

Анастасия Теслина

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