Remdesivir разрешен для экстренного применения при COVID-19 в трех странах

Портал Reuters сообщил о новых одобрениях препарата remdesivir для экстренного применения при COVID-19. 1 июня такое решение было принято регулятором Индии, 3 июня – одобрение последовало из Южной Кореи.

Препарат должен назначаться один раз в день, всего 5 доз у пациентов со средней тяжестью заболевания и 10 – у тяжелых больных, которым необходима кислородная поддержка, указал корейский регулятор. В Индии применение ограничивается тяжелой формой COVID-19, отмечало издание.

Ранее remdesivir показал умеренные результаты у пациентов с коронавирусной пневмонией средней тяжести, о чем сообщал производитель. У таких пациентов было продемонстрировано преимущество 5-дневного курса препарата по сравнению с контрольной группой, чего нельзя сказать о 10-дневном курсе.

FDA первым выдало remdesivir временное разрешение на экстренное применение у госпитализированных пациентов с тяжелым течением COVID-19. Решению способствовали положительные промежуточные результаты исследования препарата Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США, о которых писал medvestnik.ru. В испытании он способствовал более быстрому выздоровлению пациентов с респираторными проявлениями заболевания.

Далее последовало одобрение remdesivir для лечения COVID-19 японским регулятором по ускоренной процедуре. Как сообщал официальный представитель Минздрава Японии, препарат планировали назначать пациентам с тяжелым течением заболевания.

Анастасия Теслина

pharmvestnik