Мантуров: госзаказ на закупку федерального резерва СИЗ составит 15 млрд рублей

Предполагается, что в закупаемую государством номенклатуру войдут защитные маски, костюмы, респираторы, очки, перчатки и антисептики.
«Вы обозначили необходимость формирования также, то, что сегодня говорилось, по материальным резервам средств индивидуальной защиты. Мы проработали этот вопрос с Минздравом, Минфином, и считаем возможным заложить номенклатуру до 15 млрд рублей», – заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным. Президент поддержал предложение министра, подчеркнув, что продукция во время хранения должна находиться в работоспособном состоянии.
За период с марта по май 2020 года в России Минпромторг РФ последовательно занимался наращиванием производства средств индивидуальной защиты. Предприятия получили льготные займы через Фонд развития промышленности на общую сумму 10,2 млрд рублей. В итоге производство респираторов выросло до 490 тысяч в сутки, медицинских масок – до 6,5 млн штук, одноразовых костюмов – с 6,8 тысячи в сутки до 225 тысяч в сутки.
Под производство только медицинских масок был перепрофилировано более 30 швейных предприятий и 120 исправительных колоний, а структура ГК «Ростех» – АО «Росхимзащита» – стала оператором выпуска защитных костюмов, получив регудостоверение на выпуск изолирующих халатов на 51 предприятии РФ.
Столичные власти потратили на закупку СИЗ в общей сложности 10,5 млрд рублей. Розничный рынок медицинских масок по всей России, без учета закупок профильными медучреждениями, по состоянию на конец мая 2020 года оценивается в 1,9 млрд рублей в месяц.
Фото: ruscable.ru