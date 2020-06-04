Мантуров: госзаказ на закупку федерального резерва СИЗ составит 15 млрд рублей

Минпромторг РФ намерен создать федеральный резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), закупив медизделия на 15 млрд рублей. Ранее поручение обеспечить запасы лекарств, медицинской одежды и оборудования дал Президент РФ Владимир Путин. Минпромторг РФ намерен создать федеральный резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), закупив медизделия на 15 млрд рублей. Ранее поручение обеспечить запасы лекарств, медицинской одежды и оборудования дал Президент РФ Владимир Путин.

Предполагается, что в закупаемую государством номенклатуру войдут защитные маски, костюмы, респираторы, очки, перчатки и антисептики.

«Вы обозначили необходимость формирования также, то, что сегодня говорилось, по материальным резервам средств индивидуальной защиты. Мы проработали этот вопрос с Минздравом, Минфином, и считаем возможным заложить номенклатуру до 15 млрд рублей», – заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным. Президент поддержал предложение министра, подчеркнув, что продукция во время хранения должна находиться в работоспособном состоянии.

За период с марта по май 2020 года в России Минпромторг РФ последовательно занимался наращиванием производства средств индивидуальной защиты. Предприятия получили льготные займы через Фонд развития промышленности на общую сумму 10,2 млрд рублей. В итоге производство респираторов выросло до 490 тысяч в сутки, медицинских масок – до 6,5 млн штук, одноразовых костюмов – с 6,8 тысячи в сутки до 225 тысяч в сутки.

Под производство только медицинских масок был перепрофилировано более 30 швейных предприятий и 120 исправительных колоний, а структура ГК «Ростех» – АО «Росхимзащита» – стала оператором выпуска защитных костюмов, получив регудостоверение на выпуск изолирующих халатов на 51 предприятии РФ.

Столичные власти потратили на закупку СИЗ в общей сложности 10,5 млрд рублей. Розничный рынок медицинских масок по всей России, без учета закупок профильными медучреждениями, по состоянию на конец мая 2020 года оценивается в 1,9 млрд рублей в месяц.