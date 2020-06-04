Минпромторг РФ попросил Генпрокуратуру проверить закупаемые больницами СИЗ

Минпромторг РФ обратился в Генеральную прокуратуру и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой просьбой поставить на контроль закупки медучреждениями средств индивидуальной защиты (СИЗ) – в частности, медицинской одежды для врачей. По мнению ведомства, заказчики зачастую приобретают медизделия без регудостоверений, что отражается на их качестве и ставит под угрозу безопасность и здоровье медработников. Минпромторг РФ обратился в Генеральную прокуратуру и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой просьбой поставить на контроль закупки медучреждениями средств индивидуальной защиты (СИЗ) – в частности, медицинской одежды для врачей. По мнению ведомства, заказчики зачастую приобретают медизделия без регудостоверений, что отражается на их качестве и ставит под угрозу безопасность и здоровье медработников.

В обращении в Генпрокуратуру РФ Минпромторг предлагает проверить закупленную медицинскую одежду на предмет возможности ее использования в больницах, в письме Татьяне Голиковой – поручить Росздравнадзору и Роспотребнадзору проверить закупки и обеспеченность клиник средствами индивидуальной защиты с точки зрения соответствия разрешительной документации и соблюдения требований при производстве.

В мае 2020 года Росздравнадзор сообщил Vademeсum, что плановые контрольные мероприятия по соответствию качества, безопасности и техническим условиям производства обращающихся на рынке СИЗ для врачей – медицинских масок, халатов, перчаток и бахил – пока не проводятся, поскольку Правительство РФ приостановило проведение плановых проверок. Контроль возможен в случае поступления обращений о причинении угрозы жизни или здоровью граждан, при этом в отношении СИЗ таких обращений в ведомство не поступало.

В конце мая 2020 года прокуратура Самарской области инициировала проверку соблюдения требований законодательства при заключении и исполнении госконтракта на поставку изолирующих костюмов в Самарскую областную клиническую больницу (СОКБ) им. В.Д. Середавина. Причиной контрольных мероприятий стали сообщения о выдаче сотрудникам СОКБ, которая перепрофилирована под лечение пациентов с COVID-19, защитных костюмов без сертификата и данных о производителе.

Ранее Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором пожаловалась на дефицит сырья, а также отсутствие обязательных требований и нормативной базы по поставкам в больницы сертифицированных средств индивидуальной защиты.

В результате действий этих факторов, в целях экономии, производители могут сокращать объем дефицитного мельтблауна и выпускать маски с меньшим, чем заявленным количеством слоев, что удешевляет производство, но ставит под угрозу здоровье тех, кто использует их для защиты от инфекции.