В Британии испытают особую форму ибупрофена у пациентов с COVID-19

Британские врачи намерены опробовать особую форму ибупрофена, чтобы увидеть, уменьшает ли он дыхательную недостаточность у пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19.

Согласно опубликованной информации, исследование включает в себя иную форму ибупрофена, который, по словам ученых, оказался более эффективным (пока только в лабораторных экспериментах), чем стандартный ибупрофен, для лечения тяжелого острого респираторного дистресс-синдрома (ARCS).

Утверждается, что этот препарат уже лицензирован для использования в Великобритании, широко применяется, но не для COVID-19.

В СЛУЧАЕ УСПЕШНОГО ИСПЫТАНИЯ, ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУДЕТ ОГРОМНОЙ, ОСОБЕННО УЧИТЫВАЯ НИЗКУЮ СТОИМОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ЭТОГО ЛЕКАРСТВА.

Испытание, известное как «LIBERATE», будет рандомизированным, и в ближайшие месяцы ожидается набор до 230 пациентов. Половина пациентов получит стандартное лечение, а другая половина — препарат в дополнение к стандартной терапии.

Данное исследование возникло в результате сотрудничества фонда Guy & St Thomas, Лондонского королевского колледжа и фармацевтической организацией SEEK Group.

Фото: Louis Reed, Unsplash

gmpnews