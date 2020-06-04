Opko Health приступила ко второй фазе испытаний кальцифедиола у пациентов с COVID-19

1 июня Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) одобрила проведение второй фазы клинических испытаний препарата RAYALDEE (кальцифедиол) для лечения пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19. Разрешение выдано американской биотехнологической компании OPKO Health Inc.

Согласно утвержденному FDA протоколу, испытание будет проводится методом двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования для оценки безопасности и эффективности применения RAYALDEE у 166 пациентов с СОVID-19, в том числе с хронической болезнью почек (ХБП) 3 или 4 стадии. В настоящее время RAYALDEE является первым и единственным лекарственным средством, одобренным FDA США для повышения общего уровня 25D в сыворотке и снижения уровня интактного паратиреоидного гормона в крови (iPTH).

По словам главного нефролога России профессора Евгения Шилова, у пациентов, страдающих хроническим заболеванием почек, более высокий не только риск заражения коронавирусом, но и показатель летальности при инфицировании.

Ожидается, что применение препарата RAYALDEE позволит уменьшить тяжесть течения COVID-19 в особенности для этой категории пациентов. Как отмечают в OPKO Health, повышение уровня 25 (OH)D в сыворотке позволяет клеткам иммунной системы секретировать мощные противовирусные белки, которые могут разрушать вирус, вызывающий COVID-19, а также подавлять цитокиновый шторм, вызванный коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что владельцем эксклюзивных прав на производство и маркетинг препарата RAYALDEE в Российской Федерации является ПАО «Фармсинтез». Появление препарата в Российской Федерации было намечено на 2023 год, но в связи с глобальной пандемией СОVID-19 RAYALDEE может появится на отечественном рынке раньше.

Президент ПАО «Фармсинтез» Кирилл Майоров отметил:

СИТУАЦИЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ПЛАНЫ ПО ВЫВОДУ ПРЕПАРАТА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК. МЫ РАБОТАЕМ С НАШИМИ КОЛЛЕГАМИ ИЗ OPKO HEALTH НАД ТЕМ, ЧТОБЫ ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ МОГ ПОЯВИТЬСЯ В РФ УЖЕ В 2021 ГОДУ.

gmpnews