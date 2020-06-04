Lonza намерена ускорить производство ингредиентов для вакцины против коронавируса

Швейцарская компания Lonza стремится ускорить внедрение двух производственных линий для выпуска экспериментальной вакцины против коронавируса (SARS-CoV-2), разработанной американской компанией Moderna. Если испытания вакцины-кандидата завершатся успешно, то производство может начаться на четыре-шесть недель раньше, чем планировалось.

Lonza нацелилась на быстрое внедрение производственной линии в Портсмуте (штат Нью-Гемпшир, США), примерно на месяц раньше, чем было первоначально запланировано. Предыдущий срок указывался — декабрь 2020 года, передает агентство Reuters.

Вторая линия должна встать на производственном участке компании в Виспе (Швейцария). Здесь работы планировалось завершить в январе или феврале 2021, однако теперь оборудование для выпуска вакцины может быть полностью готово в декабре 2020.

Напомним, что Moderna заключила 10-летний производственный контракт с Lonza в мае этого года, при этом компания участвует ещё в более чем 100 других проектах по вакцинам.

Руководство Lonza с оптимизмом смотрит на ситуацию, в компании говорят:

МЫ ЗНАЕМ ТЕХНОЛОГИЮ, МЫ ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ КОМФОРТНО НА ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА. ЕСЛИ МЫ СМОЖЕМ УСКОРИТЬСЯ, ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЭТО.

Однако, в компании также понимают и все узкие места проекта, например, наем 60-70 сотрудников для запуска каждой производственной линии, наличие подрядчиков, возможность дефицита оборудования, включая оборудование для ферментации.

Отмечается, что Lonza вложила в первую производственную линию в Виспе порядка 60-70 млн долларов. Moderna, со своей стороны, заплатит за производственную линию в США и еще до трех линий на предприятиях Lonza в Портсмуте и Виспе.

Совокупная производственная мощность линий для выпуска ингредиента может составить от 600 млн до 1 млрд доз вакцины в год. Разрабатываемая вакцина основана на матричной РНК (мРНК).

В Lonza уверены, что у мРНК есть свои преимущества, ведь такая вакцина требует меньшей дозы, она дешевле и быстрее масштабируется. Однако производство ингредиентов для такой вакцины весьма специализировано, поскольку ещё требуется процесс инкапсуляции в липидные наночастицы.

Если даже проект, связанный с вакциной против коронавируса, окажется неудачным, то строящиеся объекты могут быть использованы для новых проектов, уверены в Lonza.

gmpnews