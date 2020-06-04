COVID-19: испытания вакцин показывают их безопасность, ученые ищут новые формы

По сообщению начальника 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Сергея Борисевича, в России успешно завершены доклинические испытания вакцины против COVID-19. Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Исследования проводились на обезьянах и хомяках.

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ БЫЛИ ПОКАЗАНЫ И ДОКАЗАНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА И ЕГО ЗАЩИТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭТИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДГОТОВЛЕНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ.

Специалисты Центра им. Гамалеи и Минобороны намерены завершить все клинические испытания вакцины до конца июля. Для проведения испытаний уже отобраны 50 добровольцев-военнослужащих. Среди добровольцев десять медицинских работников, в том числе трое врачей.

Сообщается, что испытания вакцины проведут на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института. Первая группа военных-добровольцев должна приступить к подготовке к исследованию уже 3 июня.

А тем временем, китайская компания Sinopharm наращивает свои производственные мощности для производства разрабатываемых вакцин, дабы выпускать не менее 200 млн доз в год.

Обе инактивированные вакцины «вступили в первые две фазы» клинических испытаний, причем уже более 2000 добровольцев получили инъекции. Вакцины были созданы Уханьским институтом биологических продуктов в Ухане, провинция Хубэй, и Пекинским институтом биологических продуктов.

Клинические данные показывают, что их безопасность и эффективность «полностью проверены», а частота и тяжесть побочных реакций, наблюдаемые у реципиентов, значительно ниже, чем у других уже одобренных вакцин.

Сообщается, что если продолжать разработку и исследования на «максимальной скорости», то вакцина поступит в обращение в конце этого года или в начале следующего.

Пекинский институт биологических продуктов завершил строительство объектов, предназначенных для массового производства инактивированных вакцин против коронавируса, и прошел предварительную оценку уровня его биологической безопасности. Ожидается, что годовой объем производства института достигнет 100-120 млн доз.

В Уханьском институте биопрепаратов для увеличения производственных мощностей также будут построены новые объекты, к концу этого месяца или в начале следующего. В целом, в Китае пять вакцин входят во вторую фазу клинических испытаний.

Стоит отметить, что российские ученые не останавливаются на разработке привычной лекарственной формы вакцины (в виде инъекции). Так в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) разрабатывают вакцину, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта. Она воздействует на шиповидный белок, с помощью которого SARS-CoV-2 заражает здоровые клетки.

Эта вакцина относится к типу мукозальных, которые вводят в организм через рот, в виде аэрозолей или чуть более крупных капель. Как правило, антигены в таких препаратах заключены в микрокапсулы, что защищает их от пищеварительных ферментов. Сейчас идут доклинические испытания экспериментального препарата.

gmpnews