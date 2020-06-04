Долгосрочная динамика импорта лекарств в Россию приблизилась к сезонным трендам

Суммарный объём импорта готовых ЛП по итогам периода январь-апрель 2020 г. описывался величиной 108,8 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС), при этом поставки за год сократились на 39% в рублях. Отгрузки in-bulk в денежном выражении напротив растут, здесь прирост составил 9% (в рублях), суммарно с начала года в нашу страну было ввезено нерасфасованной продукции на сумму 44,1 млрд руб., передает аналитическая компания RNC Pharma®.

Несмотря на общую отрицательную динамику по ГЛП в помесячной детализации уже можно наблюдать явные признаки стабилизации поставок и возврата к обычным сезонным трендам, которые исказились из-за ожиданий по внедрению системы маркировки. Так в апреле 2020 г. отгрузки по сравнению с апрелем 2019 г. показывают снижение «всего» на 8% в рублях, при этом долгосрочная динамика поставок в марте составляла -38%, в феврале -60%, а в январе мы фиксировали рекордные -63%.

Натуральный объём импорта готовых ЛП по итогам периода январь-апрель 2020 г. составил 272,8 млн упак., это на 51,4% меньше, чем годом ранее. Поставки, при проведении расчётов в минимальных единицах дозирования (МЕД) составили 6 млрд шт., прирост зафиксирован на уровне -44,6%. При этом апрельские показатели опять же выглядят существенно лучше средних результатов 1 квартала 2020 г. Поставки нерасфасованных ЛП за первые 4 месяца 2020 г. достигли 702 млн МЕД, долгосрочная динамика здесь тоже отрицательная (-30,4%). Даже несмотря на положительный показатель прироста в рублях.

Несмотря на выраженную отрицательную динамику за январь-апрель 2020 г. в топ-15 компаний-поставщиков готовых ЛП сразу три производителя продемонстрировали кратные темпы роста. Максимальную динамику показал «Эс Джи Биотех», отгрузки продукции компании за год выросли в 3,7 раза. Особенно отличились препараты Адвейт и Фейба. Второй в отношении рублёвой динамики результат за период продемонстрировала «Биоген Айдек», за год отгрузки компании выросли в 3,4 раза. Динамику обеспечили отгрузки препарата для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза, годом ранее наименование в Россию не поставлялось, препарат получил РУ только в августе 2019 г. Третий результат и трёхкратное же увеличение рублёвого объёма поставок показал «Биомарин Фармасьютикал», в январе-апреле 2019 г. поставки в нашу страну так же не фиксировались. Максимальный объём импорта в текущем году приходился на препарат Наглазим, но максимальный вклад в динамику привнёс Вимизайм.

В отношении поставок in-bulk в топ-15 поставщиков особенно отличился «Астеллас», за год отгрузки выросли в 4,7 раза в рублях. Здесь динамику обеспечили препараты Флемоксин-Солютаб и Рибомустин. Оба продукта в прошлом году не поставлялись в Россию в нерасфасованном виде, сейчас вторичная упаковка возобновилась на предприятии «Ортат» в Костромской области. Второй с точки зрения динамики отгрузок результат демонстрирует «Эйсай» (в 3,2 раза). За период компания поставляла в Россию два наименования противоопухолевых препаратов: Ленвима и Халавен. Локальным партнёром производителя в России выступает «Фармстандарт», оба препарата проходят стадию вторичной упаковки на мощностях уфимского предприятия российской группы компаний.

Динамика объёмов импорта ЛП в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за 2016 – 2019 гг. и январь-апрель 2020 г., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС)

gmpnews