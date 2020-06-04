Gilead исследует ингаляционную форму ремдесивира для лечения COVID-19

Американская компания Gilead Sciences разрабатывает более простые в применении лекарственные формы своего антивирусного препарата Ремдесивир, которые можно было бы использовать вне лечебных учреждений, включая и лекарственные формы, предназначенные для вдыхания. Это заявление было сделано после того, как 1 июня компанией были представлены результаты испытания, показавшие умеренную эффективность препарата, вводимого внутривенно, для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19.

В заявлении Gilead говорится, что компания рассматривает способы применения ремдесивира на ранних стадиях заболевания, в том числе с помощью альтернативных составов. По сообщению агентства Reuters со ссылкой на электронное письмо, Gilead исследует ингаляционную версию.

Если обратить внимание на другие противовирусные препараты, например препарат от гриппа Тамифлю, то он лучше всего действует, когда его применяют как можно раньше после инфицирования.

Ранее представители Gilead заявили, что в долгосрочной перспективе компания может изучить состав подкожной инъекции ремдесивира, а также варианты сухого порошка для вдыхания. Ремдесивир нельзя давать в виде таблеток, потому что он имеет химический состав, который может ухудшиться в печени, а препарат для внутривенного введения, единственная на сегодня лекарственная форма, используется только в больницах.

В краткосрочной перспективе Gilead намерен изучить, как существующая рецептура ремдесивира для внутривенного введения может быть разбавлена ​​для использования с небулайзером. Идея состоит в том, что небулайзер сделает ремдесивир более доступным для верхних дыхательных путей и легочной ткани, поскольку коронавирус поражает в первую очередь легкие. Это также позволило бы проводить лечение пациентов с COVID-19, которые не госпитализированы.

Однако разработка пока находится на очень ранних стадиях, да и спрос на неё может быть ограничен, поскольку многие люди, инфицированные вирусом, требуют минимального лечения.

gmpnews