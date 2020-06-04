ВОЗ возобновляет испытания гидроксихлорохина, несмотря на новые данные

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновит испытания гидроксихлорохина в качестве потенциальной лекарственной терапии коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, (Tedros Adhanom Ghebreyesus) со ссылкой на экспертную группу, которая рекомендовала продолжить все испытания, включая гидроксихлорохин.

Напомним, что 25 мая было приостановлено глобальное исследование SOLIDARITY, на основании опубликованного анализа в медицинском журнале Lancet, где сообщалось, что применение противомалярийных лекарств гидроксихлорохина и хлорохина приводило к снижению выживаемости пациентов с COVID-19.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГРУППА СВЯЖЕТСЯ С ОСНОВНЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИСПЫТАНИЯ С ГИДРОКСИХЛОРОХИНОМ.

Клинические испытания должны охватить 3500 пациентов в 35 странах.

Эксперт ВОЗ Сумья Сваминатан (Soumya Swaminathan) также призвал продолжить другие испытания препарата, добавив, что мониторинг безопасности должен продолжиться.

МЫ ОБЯЗАНЫ ДАТЬ ПАЦИЕНТАМ ЧЕТКИЙ ОТВЕТ О ТОМ, РАБОТАЕТ ЛИ ПРЕПАРАТ.

Помимо этого, ВОЗ будет стремиться получить результаты клинических испытаний российского препарата Авифавир (фавипиравир), который будет в скором времени использоваться для лечения COVID-19 в лечебных учреждениях России.

Что же касается гидроксихлорохина, то в этот же день, когда сделал свое заявление глава ВОЗ (3 июня), были опубликованы результаты первого рандомизированного клинического испытания гидроксихлорохина для постконтактной профилактики COVID-19, проведенного Университетом Миннесоты, где было показано, что противомалярийный препарат не имеет преимуществ по сравнению с плацебо в профилактике COVID-19.

Кроме того, у 40% участников исследования, принимавших гидроксихлорохин, наблюдалась тошнота, расстройство желудка или диарея. Тем не менее, в исследовании не выявили серьезных побочных эффектов или сердечных осложнений от приема гидроксихлорохина.

В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании, стартовавшем 17 марта, проверялось, может ли гидроксихлорохин предотвратить инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 здоровых людей после контакта с кем-либо с COVID-19. В исследование были включены 821 не госпитализированный взрослый со всей территории США и Канады, которые подвергались воздействию коронавируса через членов семей или в качестве медицинских работников. Половина участников получала в течение пяти дней гидроксихлорохин, вторая группа получала плацебо. Ни участники, ни исследователи не знали, кто, что получал. Наблюдение велось в течение двух недель.

В целом, приблизительно 12% из тех, кому давали гидроксихлорохин, и 14%, получавших плацебо (витамин В9 — фолиевую кислоту) были инфицированы. Этот результат не является статистически значимым. Помимо этого, не было никакой пользы для предотвращения инфекции среди тех, кто принимал цинк или витамин С.

gmpnews