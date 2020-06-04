Аптечные сети договорились не занимать арендуемую недвижимость друг друга в период пандемии

Представители фарм-ритейла создали декларацию о добросовестном сотрудничестве в вопросах аренды коммерческой недвижимости. Документ уже подписали гендиректора 19-ти компаний, составляющие порядка 30% розничного фармацевтического рынка России.

Крупнейшие аптечные сети России выпустили декларацию о добросовестном сотрудничестве на рынке аренды коммерческой недвижимости, следует из пресс-релиза ГК «Эркафарм». В обращении фарм-ритейла фигурирует правило не занимать площади, используемые на правах аренды аптеками, оказавшимися в затруднительном положении.

Декларацию уже подписали 19 компаний, на долю которых приходится порядка 30% розничного фармацевтического рынка России. Документ, являющийся открытым обращением к бизнес-сообществу, регламентирует правила добросовестного сотрудничества в период борьбы с пандемией COVID-19 и в восстановительный период.

Участники фармацевтического рынка декларируют следующие правила взаимодействия в период пандемии:

При исполнении обязательств по договорам аренды, а также в действиях, направленных на их изменение, исходить из принципов добросовестности, учитывать права и законные интересы друг друга, взаимно оказывать необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставлять друг другу необходимую информацию.

В период до 31 декабря 2020 года не занимать площади, используемые на правах аренды аптеками, оказавшимися в сложном экономическом положении и подписавшими настоящую декларацию.

Информировать представителей аптечных организаций, подписавших настоящую декларацию, о фактах расторжения договоров аренды по причине отказа сторон договора в пересмотре коммерческих условий аренды.

Неукоснительно руководствоваться во всех своих действиях нормами действующего законодательства о защите конкуренции, иными нормами законодательства РФ.

Не допускать в своей деятельности недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребления правом).

Среди компаний, подписавших декларацию: «Ригла», «Неофарм», «ЭРКАФАРМ», «Аптеки Вита», «Ирис», «Аптеки Невис», «ЛекОптТорг», «Родник Здоровья», «Петербургские аптеки», «Максавит» и другие.

В период пандемии, когда у аптек значительно упали трафик и выручка, ситуация некоторых сетей оказалась сложнее, чем у других — согласно документу, участники рынка не станут пользоваться временными сложностями конкурентов, пояснил «ФВ» генеральный директор «Неофарм» Евгений Нифантьев. «Это единый подход к тому, что мы не воспользуемся сложной ситуацией других аптечных сетей. К примеру, аптека ведет переговоры о смягчении условий с арендодателем, а он отказывается. Он приходит к другой сети и предлагает забрать точку, на которой эта аптека работала последние 10 лет. Мы не будем пользоваться временными трудностями других — это касается всех, кто подписал декларацию», — отметил он.

Руслан Мавлиханов

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