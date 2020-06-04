ФАС перенесла рассмотрение дела против iHerb, Яндекса и Google из-за пандемии

Федеральная антимонопольная служба отложила рассмотрение дел против iHerb, Яндекса и Google по признакам нарушения законодательства РФ на июль. Причина – ходатайства участников разбирательства, в которых те заявили о невозможности обеспечить явку своих представителей.

ФАС приняла решение перенести назначенное на 28 мая рассмотрение дела № 08/05/7-22/2020 по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. Участники этого разбирательства, компании iHerb, Яндекс и Google, ходатайствовали о переносе процесса в связи с невозможностью обеспечить явку своих представителей, а также с необходимостью изучить материалы дела.

Как ранее писал «ФВ» в апреле ФАС возбудила дела по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе в отношении iHerb, Яндекса и Google .

Как следует из опубликованных документов, ФАС рассмотрела обращение СРО «Союз производителей биологически активных добавок к пище» с жалобой на распространение в поисковых системах Google и Яндекс рекламы интернет-магазина iHerb и препаратов, в состав которых входят растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.

Планировалось, что дела будут рассмотрены 28 мая. Однако в ФАС были отправлены ходатайства от всех участников дела.

ООО «Яндекс» заявило ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с невозможностью обеспечить явку представителя для участия в рассмотрении дела в условиях введенного на территории города Москвы режима повышенной готовности и принятых ограничительных мер.

ООО «АЙХЕРБ РУ» заявило ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела и отсутствием у представителей возможности очного участия в заседании комиссии.

ООО «Гугл» и Google LLC заявили ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с невозможностью обеспечить явку представителя для участия в рассмотрении дела в условиях введенного на территории города Москвы режима повышенной готовности и принятых ограничительных мер, отказом от рассмотрения дела в режиме видеоконференцсвязи и необходимостью ознакомления с материалами дела для подготовки пояснений по делу.

Ходатайства компаний были удовлетворены. ФАС приняла решение назначить рассмотрение дела на 6 июля.

Оксана Баранова

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