Правительство уточнило особенности обращения отдельных видов медизделий

Правительство обновило перечень медицинских изделий для применения в условиях военных действий, ЧС и их предупреждения, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, госрегистрация которых проводится в упрощенном порядке.

Правительство внесло изменения в особенности обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, предназначенного для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов. Госрегистрация таких изделий проводится в упрощенном порядке. Соответствующее постановление № 804 от 02.06.2020 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на портале pravo.gov.ru

Расширен перечень данных, предоставляемых Росздравнадзору при ввозе в Россию незарегистрированных изделий.

Ранее допускалась реализация ввезенных не зарегистрированных в РФ медизделий одноразового использования без получения разрешения Росздравнадзора, если указанные изделия зарегистрированы в установленном порядке в стране-производителе. Теперь также возможны их реализация, транспортировка, хранение, применение и утилизация.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Фото: premier.gov.ru

Елена Сидорова

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