Евросоюз задействует резервный фонд для закупки потенциальных вакцин против COVID-19

Евросоюз готов использовать средства резервного фонда в размере 2,4 млрд евро (2,7 млрд долл.) для финансирования предварительных закупок потенциальных вакцин против коронавирусной инфекции, сообщает Reuters.

Послы стран-членов ЕС обсудили этот шаг после того, как власти Германии, Франции, Италии и Нидерландов объявили о переговорах с фармацевтическими компаниями, в т.ч. AstraZeneca («АстраЗенека»), о закупках вакцин, находящихся на стадии разработки.

Кроме закупки вакцин средства фонда планируется направить на расширение производственных мощностей в Европе и страхование разработчиков вакцин на случай судебного преследования.

Евросоюз решился на использование средств резервного фонда после того, как США объявили о создании запасов кандидатных вакцин, в т.ч. о заказе 100 млн доз экспериментальной вакцины от AstraZeneca.

В ЕС заявили о необходимости подобных мер, несмотря на финансовые риски, связанные с тем, что многие разрабатываемые вакцины окажутся неудачными.

В Евросоюзе обеспокоены, что страны-члены ЕС не смогут зарезервировать достаточное количество доз, необходимое для вакцинации населения, которое насчитывает около 450 млн человек.

Власти ЕС разрабатывают стратегию, направленную на первоочередное обеспечение вакциной врачей, младшего и среднего медицинского персонала и пожилых людей.

Пока неясно, как Евросоюз будет согласовывать свою инициативу с теми странами, которые ведут переговоры с фармкомпаниями о создании собственных запасов вакцин.

Илья Дугин

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