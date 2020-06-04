Количество аптечных точек в апреле 2020 года выросло на 3%

На 1 мая 2020 года в России работает 67 995 аптечных учреждений, это на 3% больше по отношению к апрелю 2019 года.

По данным компании AlphaRM, в апреле 2020 года прирост точек на всей территории РФ составил всего 14 единиц к марту 2020. Такой результат был ожидаемым и предсказуемым в связи с принятыми мерами по предотвращению распространения инфекции: закрылись торговые центры и места массового посещения, а за ними и аптечные точки, которые располагались на данной территории.

Так, например, в марте 2020 года прирост новых аптечных точек составил 174 единицы к февралю 2020 года, а в апреле 2019 года прирост точек составил 64 точки к марту 2019 года.

Лидирующим федеральным округом по количеству аптечных учреждений остается Центральный. На его территории присутствует 19 405 аптек, что по сравнению с мартом 2020 года меньше на 69 точек.

На второй строчке находится Приволжский ФО (13 855) с концентрацией 4,7. Замыкает тройку лидеров среди регионов Южный ФО (8 409). Прирост по количеству аптечных учреждений составляет 8% к аналогичному периоду 2019 года. Этот же регион лидирует и по количеству открытых новых точек (+34 точки по сравнению с мартом 2020 года).

Самая высокая концентрация аптек на 10 тыс. человек наблюдается в Центральном и Южном федеральных округах – 4,9 и 5,1 соответственно.

Среди субъектов Федерации по количеству аптек лидером является Москва

(4 602). А нижнюю строчку рейтинга занимает Чукотский автономный округ (20).

Общая выручка аптек показала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+11%) и достигла отметки 490 млрд руб., выручка на одну аптеку тоже выросла (+7% к январю-апрелю 2019) и составила 1,8 млн руб.

pharmvestnik