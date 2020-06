Определены пять наиболее перспективных разработчиков вакцин против COVID-19

Администрация Трампа выбрала пять компаний, которые с наибольшей вероятностью смогут произвести вакцину против коронавирусной инфекции. Данные разработчики смогут получить дополнительное финансирование.

Среди разработчиков вакцин против COVID-19 наиболее перспективными объявлены компании Moderna, AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, Johnson & Johnson, Merck & Co Inc и Pfizer. Об этом сообщает The New York Times. Это важный шаг в направлении массовой вакцинации, которую американцам обещали к концу года.

Проекты Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca уже получили федеральное финансирование в общей сложности на 2,2 млрд долл., отмечает издание. Вместе с оставшимися финалистами эти компании получат доступ к дальнейшей финансовой поддержке, помощи в проведении клинических исследований, обеспечении производства.

Об окончательных кандидатах в Белом доме будет объявлено в течение нескольких последующих недель, указывается в сообщении.

По ожиданиям директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID) и ведущего эпидемиолога при правительстве доктора Энтони Фаучи вакцина компании Moderna войдет в последнюю фазу клинических исследований в следующем месяце. Сходные сроки и у оксфордской вакцины.

По словам главы NIAID, он надеется, что к началу 2021 года будет доступно более миллиона доз препарата-кандидата Moderna.

Анастасия Теслина

pharmvestnik