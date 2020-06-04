Pfizer поможет небольшим публичным компаниям

Pfizer решила поддержать небольших разработчиков лекарственных препаратов. Компания инвестирует в их развитие полмиллиона долларов.

Американская фармацевтическая компания Pfizer («Пфайзер») объявила о планах инвестировать 500 млн долл. в малые и средние компании, акции которых торгуются на бирже, сообщает This is Money со ссылкой на агентство Reuters. Получатели средств от Pfizer не упоминаются.

Кроме финансовой помощи в области разработки лекарственных препаратов, Pfizer предоставит компаниям доступ к своим научным достижениям, в т.ч. разработкам, данным клинических исследований, и производственным мощностям.

Как отметили в Pfizer, компания осуществит неконтролируемые инвестиции в компании с малой или средней рыночной капитализацией.

Pfizer предложила помощь в то время, когда многие фармпроизводители были вынуждены отложить клинические исследования из-за пандемии COVID-19.

В компании подчеркнули, что инвестиции осуществляются в рамках инициативы по поощрению разработки инновационных лекарственных препаратов (Breakthrough Growth Initiative).

Илья Дугин

pharmvestnik