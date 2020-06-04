Попова сказала о невозможности создания одной вакцины от Covid-19 для всех

Для противодействия коронавирусной инфекции медики будут применять несколько препаратов для разных групп населения. Вопрос общедоступности формулы вакцины еще необходимо обсуждать, пока это интеллектуальная собственность разработчика.

Вакцина от коронавируса не будет единой — появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня, 4 июня, на онлайн-дискуссии в клубе «Валдай», пишет ТАСС

«Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп» , – цитирует агентство главу Росздравнадзора.

По словам Поповой, озвучивать сроки появления вакцины пока что рано.

«Озвученные сроки — это чья-то надежда, а мне кажется, что нам сегодня пока обнадеживаться рановато», — отметила она.

Вопрос общедоступности формулы вакцины от коронавируса еще необходимо обсуждать, пока это интеллектуальная собственность разработчика, заявила Попова.

«На сегодняшний день это интеллектуальная собственность. Если это государственное учреждение, то интеллектуальная собственность государства. Если коммерческое — интеллектуальная собственность коммерческого предприятия или разработчика, группы разработчиков», — сказала она.

Фото: Олег Кирюшкин

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