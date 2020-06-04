Конгресс США заинтересовался контрактами на разработку вакцин против COVID-19

Конгрессмены озабочены доступностью потенциальных средств борьбы с коронавирусной инфекций для граждан США. По их мнению, контракты с фармкомпаниями не содержат важных положений.

В письме на имя министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США по противодействию кризису, связанному с COVID-19, и по надзору за деятельностью государственных органов поинтересовались, содержатся ли в контрактах положения о доступности потенциальных вакцин или лекарственных препаратов, пишет The Hill.

В конце марта Президент США подписал закон CARES, предусматривающий выделение 3,5 млрд долл. Управлению перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) на финансирование разработок и закупок вакцин, лекарственных препаратов и систем диагностики Министерства здравоохранения и социального обеспечения США (HHS).

Согласно указу, HHS получила широкие полномочия, на основании которых BARDA заключила более десятка соглашений с фармкомпаниями, в т.ч. контракта с AstraZeneca на сумму 1,2 млрд долл.

Между тем, как утверждают председатель комитета по противодействию кризису, связанному с COVID-19, демократ Джеймс Клайберн и председатель комитета по надзору за деятельностью государственных органов демократ Кэролин Малоуни, HHS представило конгрессу ограниченную информацию по этим контрактам.

По их словам, в контрактах не указаны ряд условий, в т.ч. распределение прав интеллектуальной собственности между правительством и компаниями.

Представители Демократической партии также озабочены тем, что Американская ассоциация фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA) отказалась гарантировать, что ее члены будут устанавливать приемлемые цены на любые одобренные FDA вакцины и лекарственные препараты для борьбы с коронавирусом.

Илья Дугин

pharmvestnik