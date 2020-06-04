Celltrion начнет разработку биосимиляра инсулина в шприц-ручках

Celltrion будет разрабатывать аналог инсулина. Для обеспечения его доступности компания будет использовать собственные активные фармингредиенты.

Южнокорейская биотехнологическая компания Celltrion («Селлтрион») ускорит разработку биосимиляров инсулина в шприц-ручках в рамках сотрудничества с производителем медизделий – компанией Poonglim Pharmatech («Пунглим Фарматек»), сообщает The Korea Herald.

Работа начнется уже в текущем году, а продажи, по прогнозу компании, стартуют в 2025 году.

Как говорится в заявлении Celltrion, компания также будет производить собственные активные фармсубстанции, что позволит ей обеспечить ценовую конкурентоспособность своего продукта.

По данным аналитиков, 96% глобального рынка инсулинов принадлежит компаниям Sanofi («Санофи»), Eli Lilly («Эли Лилли») и Novo Nordisk («Ново Нордиск»). Последняя занимает 45% рынка инсулинов Южной Кореи.

Корейский институт оценки промышленных технологий (KEIT) выбрал Celltrion для реализации государственного проекта по обеспечению пациентов с сахарным диабетом доступными препаратами. На его реализацию потребуется 4 млрд вон (3,3 млн долл.), из которых 3 млрд вон (2,5 млн долл.) предоставит Правительство Южной Кореи.

Илья Дугин

pharmvestnik