Маркировка прямого действия

Пандемия не отменила государственную задачу для фармотрасли по внедрению обязательной маркировки лекарств с 1 июля. За месяц до старта проекта фармацевтическое сообщество разделилось на два лагеря. Одни настаивают на очередном переносе сроков, другие заявляют о готовности начать работу в установленный срок.

Один из представителей второго лагеря – дистрибьютор и логистический оператор компании «Авеста Фармацевтика». Его директор по развитию бизнеса Олег Купленский рассказал о готовности соблюдать требования МДЛП, а также о решениях, которые компания готова предложить своим клиентам.

«Наша компания полностью готова к работе с маркированной продукцией. Для взаимодействия с МДЛП мы используем программный продукт Logistics Vision Suite, полностью адаптированный для обмена информацией с МДЛП.

Как дистрибьютор лекарств «Авеста Фармацевтика» предлагает своим клиентам отгружать поставки по процедуре как обратного, так и прямого акцепта. Прямой акцепт как способ передачи информации в МДЛП, на наш взгляд, максимально удобен для аптек, так как не требует дополнительного сканирования каждой упаковки при приемке аптекой поставки от дистрибьютора и ожидания подтверждения отсканированной информации – всю эту работу мы уже выполнили на своем складе. Аптека должна лишь отправить в МДЛП подтверждение о принятии поставки, и лекарственные средства поступают в продажу.

Большинство дистрибьюторов, в силу определенных технологических причин, не могут работать по прямому акцепту и предлагают своим клиентам работать по процедуре обратного акцепта. Такой способ требует дополнительное время или дополнительный персонал для сканирования каждой упаковки лекарств из поставки. Далее необходимо подготовить и отправить в МДЛП отсканированную информацию, а затем дождаться ответного сообщения, что дистрибьютор подтвердил эти данные. И только после этого лекарства могут поступить в продажу.

Если же в поставке обнаружатся несоответствия или нечитаемый/поврежденный DataMatrix код, срок начала продажи препаратов из такой поставки увеличится до устранения всех несоответствий. Стоит отметить, что, как правило, по договору отсрочка оплаты за поставку считается с даты доставки товаров в аптеку. Таким образом работа по обратному акцепту может негативно сказаться на финансовом цикле аптеки.

Поэтому мы готовы прийти на помощь аптекам и трансформировать обратный акцепт в прямой. Расскажу, как это работает. Поставки от дистрибьютора для аптечной сети консолидированно поступают на специализированный фармацевтический склад компании «Авеста Фармацевтика», где сотрудники сканируют DataMatrix коды упаковок лекарственных средств. Далее мы доставляем заказы в аптеки и передаем информацию об отсканированных кодах в каждом заказе. Аптекам остается лишь принять поставку по количеству и ассортименту, а переданную нами информацию об отсканированных DataMatrix кодах отправить в МДЛП.

Как специализированный логистический оператор для фармацевтических компаний мы готовы предложить клиентам наше решение по обмену данными с МДЛП. Наш программно-аппаратный комплекс управления складом обеспечивает сбор и обработку данных о маркированной продукции. Эта информация через интерфейс может быть передана в информационную систему клиента. Далее клиент самостоятельно обменивается предварительно подготовленными данными с МДЛП.

Мы готовы предложить комплексный сервис по работе с маркированной продукцией аптечным сетям и производителям.

Необходимость маркировать лекарственные средств очевидна, она позволяет решать целый ряд задач — от борьбы с контрафактной продукцией до оптимизации товаропроводящей цепочки. Мы заинтересованы в скорейшем переходе рынка на работу с маркированной продукцией и готовы помочь нашим партнерам вступить в ряды участников МДЛП комфортно.

Приглашаем участников рынка к сотрудничеству».

Источник: «Авеста Фармацевтика»

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