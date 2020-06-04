Мировые фармкомпании стали в 15 раз чаще приостанавливать клинические исследования

Компании Большой фармы вынуждены вести бизнес в сложных условиях, вызванных распространением коронавируса. К примеру, за минувшие два месяца показатель приостановки клинических исследований вырос в 15 раз. Тем не менее, согласно финансовым отчетам за I квартал, отрасль демонстрирует стабильность в сравнении с другими секторам промышленности.

Мировая фармацевтическая отрасль смогла удержаться на плаву в условиях пандемии и надвигающегося кризиса. В частности, фарме помогли оптовики, которые в последние месяцы закупили больше продукции, чтобы избежать потенциального дефицита на фоне эпидемии COVID-19, пишет издание Evaluate Vantage. Это позволило компаниям сохранить ключевые финансовые показатели, невзирая на падение спроса на отдельные категории лекарственных средств, в том числе некоторых вакцин.

Еще один показатель, который снизился на фоне пандемии, это лончи новых препаратов. Так, Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») была вынуждена отложить вывод на рынок нового препарата для лечения рассеянного склероза Zeposia, несмотря получение одобрения FDA еще в марте.

Что касается клинических исследований, показатели фармкомпаний варьируются. Аналитики Evaluate Vantage подсчитали, что за последние два месяца показатель приостановки клинических исследований вырос в 15 раз. Тем не менее в отчетах некоторых компаний говорится, что ключевые исследования не прекращаются даже на фоне пандемии.

Кроме того, за первые три месяца 2020 года фармкомпании стали уделять особое внимание развитию цифровых технологий. Подробнее о том, как Большая фарма переживает трудные времена, в материале «ФВ».

Илья Дугин

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