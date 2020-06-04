RNC Pharma: с января по апрель импорт фармсубстанций достиг 56,7 млрд рублей

Общий объем импорта фармацевтических субстанций с начала года достиг 4,4 тыс. тонн. При этом средняя цена за килограмм увеличилась практически на 30%.

Аналитическая компания RNC Pharma представила данные о поставках в Россию активных фармацевтических ингредиентов (АФИ). С января по апрель импорт этой продукции достиг 56,7 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, с НДС). Относительно прошлогодних показателей динамика поставок составила 60%, если проводить расчеты в рублях.

Натуральные темпы роста оказались скоромнее, здесь за первые четыре месяца года аналитики фиксируют 23%. Общий объем импорта с начала года достиг 4,4 тыс. тонн. При этом средняя цена за килограмм увеличилась практически на 30%. В первые четыре месяца года 1 кг АФИ стоил для российских импортеров 12,8 тыс. руб. в ценах после растаможивания, с учетом НДС.

География поставок импортных АФИ не претерпела значимых изменений, первую строчку по итогам первых 4-х месяцев, как в денежном, так и в натуральном выражении, занимает Китай. При этом отгрузки из этой страны в отчетном периоде не сокращались, правда, денежная динамика несколько отставала от средних показателей. Импорт АФИ из Индии, а это поставщик номер 2 в Россию с точки зрения натурального объема, показал относительно скромный прирост в рублях (+13%), зато заметно выросли поставки в килограммах, здесь прирост даже превышал среднюю динамику по отрасли (+30%).

Несмотря на общий рост цен фармсубстанций, по конкретным наименованиям фиксировалась довольно разнонаправленная динамика. В ТОР-25 МНН, лидирующих по денежному объему импорта за январь-апрель максимальный рост цен был зафиксирован по бисопрололу, здесь относительно января-апреля 2019 года цена увеличилась более чем в 13 раз. При этом фактически подобный сдвиг произошел только за счет поставок АФИ в интересах компании Merck, которая локализовала производство в России. Цена бисопролола, который ввозит Merck, в 27 раз выше средней стоимости остальных поставщиков. Кстати, по другим импортерам ценник тоже вырос, но там динамика составила 17%. Второй в рамках топа результат показал амлодипин (цена за год выросла в 2,8 раза). Причины здесь схожие, основной импортер – компания Кrka существенно увеличила объемы поставок данного наименования сырья. При этом ценник по компании примерно в 66 раз выше, чем у остальных покупателей.

Аналитики также фиксировали сокращение ввозных цен. Так в рамках ТОР-25 сильнее всего упал ценник на индапамид (-77%). Здесь тоже не обошлось без участия локализованных продуктов, в частности основные поставщики Servier и Кrka уменьшали ввозные цены на 30% и 20% соответственно. Еще один продукт, на который цена сокращалась, – ламивудин, здесь за год цена за килограмм уменьшилась на 36%. Правда, тут проводить сопоставление сложно, годом ранее поставки осуществляла только одна компания, причем речь шла об очень незначительном объеме, всего 4 кг. В текущем году ввоз данного наименования осуществляли уже 7 импортеров, а натуральный объем вырос сразу на несколько порядков.

pharmvestnik