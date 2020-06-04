Пандемия укрепит позиции индийских фармкомпаний в области производства АФС

Производство активных фармсубстанций для препаратов, перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции, поможет индийским компаниям повысить конкурентоспособность. По мнению аналитиков, у них для этого есть все возможности.

Производство активных фармсубстанций (АФС) для выпуска лекарственных препаратов, перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции, в т.ч. remdesivir, фавипиравира и гидроксихлорохина, может способствовать повышению конкурентоспособности индийских фармкомпаний в плане поставок и цен, пишет британская аналитическая компания GlobalData.

По данным компании, пандемия COVID-19 охватила 189 стран. Наиболее пострадали США, Бразилия, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Индия, Франция, Германия и Перу.

В середине мая четыре индийские фармкомпании – Cipla («Сипла»), Jubilant («Джубилант»), Hetero («Гетеро») и Mylan («Майлан») подписали неэксклюзивное лицензионное соглашение с американской Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») на производство дженерика remdesivir для 127 стран мира.

Ограниченность доступа к фармсырью и длительность производственного процесса значительно замедляют производство remdesivir. Помимо этого, препарат предназначен для внутривенного введения и для его производства требуются стерильные условия.

Как отметила аналитик фармотрасли GlobalData Сасмита Саху, выбор индийских компаний для производства дженериков remdesivir подчеркивает важность Индии в качестве производителя непатентованных препаратов. Все четыре компании являются ключевыми производителями дженериков и имеют значительные производственные мощности для выпуска АФС.

По ее мнению, с учетом того, что несколько стран инициировали процесс принудительного лицензирования в отношении remdesivir, аналог препарата начнут производить и другие индийские фармкомпании. Кроме того, индийские компании могут приступить к производству аналогов других препаратов, перепрофилированных для лечения SARS-CoV-2, в т.ч. фавипиравира и лопинавира/ритонавира.

АФС для фавипиравира производят три индийские компании – Strides («Страйдс»), Glenmark («Гленмарк») и Cipla («Сипла»). Крупнейшие производители гидроксихлорохина — IPCA («Ипка») и Zydus-Cadila («Зидус Кадила») уже увеличили ежемесячный объем производства до 20-30 тонн против 2-4 тонн до пандемии.

Индийские фармкомпании доказали, что они в состоянии значительно нарастить производство АФС в период пандемии и обеспечить их поставки в глобальном масштабе. Что позволит им и далее укрепить позиции на мировом рынке. В этом им поможет принятая Правительством Индии программа финансирования производства АФС в объеме 1,3 млрд долл.

Эксперт полагает, что отмена строгих ограничений приведет к росту случаев заболевания COVID-19. На этом фоне спрос на лекарства увеличится, у индийских компаний появится возможность обеспечить его своими дженериками.

Илья Дугин

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