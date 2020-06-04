Росздравнадзор утвердил перечень необходимых документов для открытия онлайн-аптек

Для осуществления розничной торговли лекарствами дистанционным способом аптечная организация должна иметь свой сайт, склад, холодильники и курьерскую службу. В московском регионе две организации представили в Росдравнадзор недостоверные сведения и не смогли получить разрешение на онлайн-торговлю.

Росздравнадзор утвердил Перечень документов, подтверждающих соответствие аптечной организации требованиям, дающим право на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами, Порядок ведения реестра выданных разрешений на такую торговлю, формы документов, используемых службой при выдаче разрешения на такой вид деятельности. Соответствующий ведомственный приказ № 4394 от 28.05.2020 размещен на сайте pravo.gov.ru

Аптечная организация должна представить документы, подтверждающие осуществление фармдеятельности (не менее 10 мест), иметь оборудованные помещения для хранения сформированных заказов, а также сайт в сети «Интернет» и электронную систему платежей и (или) мобильных платежных терминалов, предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью банковских карт, непосредственно в месте оказания услуги.

Кроме того, аптечная организация должна представить в Росздравнадзор документы, подтверждающие наличие собственной курьерской службы, имеющей оборудование, обеспечивающее поддержание необходимого температурного режима для доставки термолабильных лекарств, или иметь договор со службой курьерской доставки, имеющей такое оборудование.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается Росздравнадзором в течение 5 рабочих дней.

Росздравнадзор сообщил на своем сайте, что по состоянию на 4 июня за получением разрешения на дистанционную торговлю лекарствами в ведомство обратилось 50 аптечных организаций (г. Москва, Московская область, Пензенская область, Сахалинская область, Краснодарский край, Амурская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Самарская область, Новосибирская область, Хабаровский край, Республика Татарстан), 20 из которых уже получили разрешение, остальные заявления находятся на стадии рассмотрения.

3 июня территориальный орган по Москве и Московской области сообщил о том, что двум аптечным организациям отказано в выдаче разрешений на дистанционную торговлю лекарствами из-за предоставления недостоверных сведений об интернет-сайтах.

При этом 12 организаций региона, имеющие лицензию на фармдеятельность, получили такие разрешения.

Росздравнадзор напоминает, что согласно Постановлению Правительства РФ № 697 от 16.05.2020 в случае двукратного привлечения аптечной организации к административной ответственности по статьям 6.33 и 14.42 КоАП РФ разрешение на розничную торговлю дистанционным способом может быть отозвано.

Елена Сидорова

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