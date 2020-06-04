«Ростех» наполовину выполнил госзаказ на аппараты ИВЛ

ГК «Ростех» готова отгрузить Минпромторогу РФ половину из 6,7 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», законтрактованных для поставки в медучреждения. После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга обращение медизделий приостановлено Росздравнадзором, однако госкорпорация продолжает сборку оборудования. По подсчетам Vademecum, в общей сложности «Ростех» получил контракты на поставку 10,7 тысячи аппаратов на 14,5 млрд рублей. ГК «Ростех» готова отгрузить Минпромторогу РФ половину из 6,7 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», законтрактованных для поставки в медучреждения. После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга обращение медизделий приостановлено Росздравнадзором, однако госкорпорация продолжает сборку оборудования. По подсчетам Vademecum, в общей сложности «Ростех» получил контракты на поставку 10,7 тысячи аппаратов на 14,5 млрд рублей.

«Уже сегодня мы готовы закрыть почти половину объема поставок в рамках государственного контракта, а после полного удовлетворения внутреннего спроса мы сможем приступить к экспортным заказам», – сообщили в концерне.

В конце марта 2020 года Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком было назначено АО «КРЭТ».

За март и апрель 2020 года АО «КРЭТ» заключило контракты на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 14,46 млрд рублей. Половину объема поставки – почти на 7,5 млрд рублей – обеспечила централизованная закупка Минпромторгом РФ 6,7 тысячи ИВЛ. Помимо Минпромторга, крупнейшими закупщиками ИВЛ стали Дирекция единого заказчика Московской области (780 аппаратов за 1,1 млрд рублей), Минздрав Ставропольского края (312 аппаратов за 581 млн рублей), а также ГКУ «Техобеспечение» Минздрава Республики Башкортостан (300 ИВЛ за 558 млн рублей). Стоимость аппаратов колеблется от 1,1 млн до 2,4 млн рублей.

В период с 9 по 12 мая в перепрофилированном под реанимацию отделении ГКБ №50 им. С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения Москвы и в реанимации больницы им. Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли два пожара, в результате которых погибли семь пациентов.

Предположительно, пожары начались из-за возгорания аппаратов ИВЛ. В обоих случаях аппараты были произведены на одном предприятии – Уральском приборостроительном заводе, входящем в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех». После пожара Росздравнадзор временно приостановил оборот аппаратов «Авента-М», выпущенных с 1 апреля 2020 года, а Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

По состоянию на конец мая 2020 года Росздравнадзор продолжает процесс расследования, в настоящее время проводятся экспертизы.