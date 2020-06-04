Аптечные сети договорились о правилах на рынке аренды

Генеральные директора 19 компаний, работающих на розничном фармрынке, подписали декларацию о сотрудничестве на рынке аренды коммерческой недвижимости в период борьбы с пандемией COVID-19 и последующего восстановления. В апреле 2020 года выручка аптек просела по некоторым наиболее доходным точкам до 70%. Генеральные директора 19 компаний, работающих на розничном фармрынке, подписали декларацию о сотрудничестве на рынке аренды коммерческой недвижимости в период борьбы с пандемией COVID-19 и последующего восстановления. В апреле 2020 года выручка аптек просела по некоторым наиболее доходным точкам до 70%.

Участники фармрынка договорились до 31 декабря 2020 года не занимать площади, арендуемые аптеками, оказавшимися в сложном экономическом положении. Подписанты договорились информировать друг друга о фактах расторжения договоров аренды из-за отказа в пересмотре условий аренды. Также среди обязательств – исходить из принципов добросовестности, учитывать права и интересы друг друга, оказывать содействие, делиться информацией, руководствоваться нормами законодательства.

Декларацию подписали руководители 19 компаний, среди которых «Ригла», «Нео-Фарм», «Эркафарм», «Аптеки Вита», «Ирис», «Аптеки Невис», «ЛекОптТорг», «Родник Здоровья», «Петербургские аптеки», «Максавит». На них приходится около 30% российского розничного фармрынка.

В апреле-мае 2020 года выручка аптек упала на 10–30% год к году, а по некоторым наиболее доходным точкам, расположенным возле станций метро и в торговых центрах, на 50–70%. Сетям пришлось договариваться о смягчении условий аренды, переносе срока платежей, работать с ассортиментом. Например, «Ригла» и «36,6» временно закрыли точки в торговых центрах. Откроются ли они вновь, зависит от конъюнктуры рынка и исхода переговоров с арендодателями, говорили представители сетей.

В апреле подобную декларацию подписал более широкий пул предприятий, занятых в сфере услуг, торговли, общественного питания. Они договорились придерживаться правил добросовестного сотрудничества в вопросах аренды. Из фармритейлеров документ подписал «Эркафарм».

Фото: sochi.com

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