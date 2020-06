«Товар будет застревать на каждом этапе». Готова ли отрасль к старту маркировки лекарств Аптечные сети договорились о правилах на рынке аренды » The Lancet перепроверит исследование о применении гидроксихлорохина при COVID-19 Редакция журнала The Lancet предупредила о перепроверке опубликованной ранее научной статьи, посвященной результатам использования гидроксихлорохина в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В материале говорилось о том, что подтвердить пользу препарата не удалось, а в ряде случаев летальность оказалась выше, чем в контрольной группе. После этого испытания гидроксихлорохина приостановила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), однако теперь рекомендовала их возобновить. Редакция журнала The Lancet предупредила о перепроверке опубликованной ранее научной статьи, посвященной результатам использования гидроксихлорохина в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В материале говорилось о том, что подтвердить пользу препарата не удалось, а в ряде случаев летальность оказалась выше, чем в контрольной группе. После этого испытания гидроксихлорохина приостановила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), однако теперь рекомендовала их возобновить. В обращении журнала отмечается, что независимый аудит достоверности данных научной статьи продолжается, и как только появится дополнительная информация, об этом читателей уведомят отдельно. Опубликованная в The Lancet 22 мая научная статья была основана на базе данных базы Surgical Outcomes Collaborative. В выборку попали сведения о 96 тысячах пациентов с подтвержденным диагнозом «COVID-19» из 671 госпиталя на шести континентах, госпитализации случились с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020 года. Оказалось, что среди пациентов, принимавших только гидроксихлорохин, летальность была на уровне 18%, принимавших гидроксихлорохин+макролид – 23,8%, хлорохин – 16,4%, хлорохин+макролиды – 22,2%. Был выше и риск сердечно-сосудистых осложнений, желудочковой аритмии. Если в контрольной группе риск осложнений был на уровне 0,3%, то в группе с гидроксихлорохином – 6,1%, в группе, принимавшей гидроксихлорохин+макролиды – 8,1%, хлорохин – 4,3%, хлорохин+ макролиды – 6,5%. Эти выводы вызвали широкий резонанс: многие страны по рекомендации ВОЗ отказались от применения и дальнейших испытаний гидроксихлорохина в терапии COVID-19. В Минздраве РФ решили не исключать применение гидроксихлорохина при лечении COVID-19: противомалярийный препарат вошел в седьмую версию временных рекомендаций по лечению, диагностике и профилактике коронавирусной инфекции от 3 июня. Параллельно гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что временная пауза в испытаниях препарата была взята «ввиду обеспокоенности по поводу безопасности этого лекарства», но теперь члены специального комитета «на основе имеющихся данных о смертности выступили с рекомендацией, что нет причин для модификации протокола испытаний». В вышедшей 3 июня научной статье The New England Journal of Medicine опубликованы результаты рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования в США и Канаде по поводу эффективности гидроксихлорохина как средства постконтактной профилактики COVID-19. Частота заражения пациентов, контактировавших с больными, существенно не различалась между теми, кто получал гидроксихлорохин, и теми, кто получал плацебо.

