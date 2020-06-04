«Товар будет застревать на каждом этапе». Готова ли отрасль к старту маркировки лекарств

Вчера, 3 июня, стало окончательно ясно, что срок запуска маркировки лекарства, назначенный на 1 июля 2020 года, больше переносить не будет, – возможны лишь послабления в виде временной отмены штрафов. Фармацевтические ассоциации апеллировали в своих обращениях к форс-мажорной ситуации, в которой отрасль оказалась из-за пандемии коронавирусной инфекции. Неотлаженность процессов и неготовность оборудования может привести к сбоям в лекарственном обеспечении, указывали фармпроизводители. Оператор маркировки ЦРПТ настаивал на отсутствии таких рисков. Vademecum спросил у участников отрасли, как им удалось подготовиться за почти три года с начала эксперимента по маркировке.

Норайр Колоян, генеральный директор «Альфа-Центр здоровья»:

– Программное обеспечение для работы в системе маркировки лекарств в «Альфа-Центре здоровья» уже настроено. Но регистраторов выбытия пока нет, так как у нас нет окончательного понимания по срокам запуска этой системы. Из-за отсутствия регистраторов, ПО не прошло полный цикл тестирования.

Я считаю, что сейчас перенос сроков запуска обязательной маркировки нужен однозначно. Пока старт проекта возможен только для аптечных сетей, так как они непосредственно участвуют в схеме доставки лекарств до конечного потребителя. Конечно, после запуска обязательной маркировки мы будем ее соблюдать. Но было бы лучше, если бы сначала проект отпилотировали и выпустили в массы уже с методическими рекомендациями по его применению.

Андрей Горшков, главный исполнительный директор фармкомпании «Озон Хэлскеа»:

– Мы считаем, что переносить срок старта обязательной маркировки неразумно. Если его опять отложить, это будет на руку компаниям, которые не смогли подготовиться, хотя времени было достаточно. Перенос сроков нивелирует усилия тех, кто озаботился подготовкой. У «Озона» процесс отработан, вложены значительные средства. Проблем еще много, но они носят технический характер. Например, пока страдает качество коммуникаций с ЦРПТ, есть сбои, недостаточна скорость обратной связи. Но все, что можно было исправить, отработать именно при тестировании, отлажено. Остальные проблемы будут решаться по мере запуска работы системы, когда все участники будут обязаны включиться в работу.

Тамерлан Салиев, директор АС «Диалог»:

– Наша сеть живет в условиях готовности к введению маркировки с 1 июля. Мы также понимаем, что из-за объективных причин при тестировании всей цепочки возникают определенные трудности со стороны того или иного участника процесса. Но в условиях пандемии я считаю, что отсрочить процесс внедрения маркировки было бы рационально. Мы все-таки говорим о лекарственном обеспечении населения, средствах первой жизненной необходимости, этот механизм должен работать без сбоев. Кроме того, все знают, какие трудности сейчас испытывает бизнес. Перенос срока стал бы хорошим подспорьем для того, чтобы бизнес после снятия ограничительных мер начал восстанавливаться и в спокойном режиме, условно с 1 января, заработал в системе. А в условиях ажиотажного внедрения, цена ошибки может быть слишком высока.

Александр Миронов, генеральный директор АС «Аптека Фарма»:

– Наша компания не готова к маркировке. В первую очередь, мы работаем по ЕНВД, и попробовать маркированный товар провести через рабочий контур – значит, автоматически «слететь» на УСН, что повлечет за собой существенный рост расходов. Во-вторых, у нас в теории есть и правильные сканеры, и прошитые кассы, и даже программный продукт, тоже «теоретически» готовый к маркировке. Но пока он не оттестирован на практике, однозначно говорить о его готовности нельзя.

По моим ощущениям, уровень дефектуры с 1 июля станет увеличиваться. Просто потому, что вся цепочка не готова, и товар будет застревать на каждом этапе намного дольше. Вопрос, готов ли кто-то из законодателей и функционеров из правительства взять на себя ответственность за то, что произойдет с лекарственным обеспечением граждан в такое непростое время.

Михаил Степанов, генеральный директор «Ирвин 2»:

– «Ирвин 2» работает с маркированным товаром в «боевом» режиме почти год – с августа 2019 года, в том числе отгружает препараты из группы высоко затратных нозологий. Технически мы полностью готовы, с системой МДЛП вопросов нет, все работает, пора уже процесс делать обязательным для всех. Конечно, не все еще идеально с точки зрения полной «прослеживаемости» прохождения упаковок по товаропроводящей цепи, так как еще не все участники рынка зарегистрированы в системе.

Наша компания выступает против очередного переноса срока внедрения обязательной маркировки для всех лекарств. Дело в том, что как лекарственные препараты обязательно должны отслеживаться. Сами посмотрите, какое количество «серого» – проданного второй или третий раз – товара обращается на рынке.

Юрий Мочалин, директор по корпоративным связям Sanofi в Евразии:

– Компания Sanofi поддерживает внедрение маркировки лекарственных препаратов в фармацевтической отрасли. Тем не менее из-за развивающегося в мире и России беспрецедентного кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции, мы наблюдаем целый ряд ограничений по своевременному внедрению маркировки по всей товаропроводящей цепи. Мы считаем необходимым перенести срок введения обязательной маркировки.

Поскольку срок снятия ограничений и разрешения ситуаций в ближайшей перспективе определить невозможно, а риски в связи с поставками препаратов возрастут многократно, мы считаем необходимым перенести срок внедрения обязательной маркировки на 1 января 2021 года.

При этом мы поддерживаем просьбу Минпромторга о передаче сведений по всей товаропроводящей цепочке в случае, если товар производится с выполнением требований к маркировке. Таким образом у производителей будет возможность в реальных условиях протестировать работоспособность системы по всей цепочке в целом.

Дмитрий Погребинский, генеральный директор ЦВ «Протек»:

– На основании тестирования производительности системы мониторинга движения лекарств можно сделать вывод о потенциальной возможности системы выдержать плановую нагрузку, однако затруднительно делать выводы о готовности рынка к полномасштабному внедрению маркировки. Если говорить конкретно о ЦВ «Протек», то наша компания уже неоднократно заявляла о своей готовности к запуску маркировки в обозначенные ранее сроки.

Фото: retail.ru

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