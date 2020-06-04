Администрация Трампа выбрала пять вакцин против коронавируса для финальных испытаний «Товар будет застревать на каждом этапе». Готова ли отрасль к старту маркировки лекарств » Из госреестра исключены глазные капли Дексаметазон импортного производства Министерство здравоохранения РФ приняло решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств глазных капель Дексаметазон. Решение ведомства опубликовано на портале grls.rosminzdrav.ru 4 июня 2020 г. Согласно опубликованному документу, Дексаметазон (дексаметазон) — капли глазные, 0,1%; держателем регистрационного удостоверения П N014218/01 от 10.09.2008 является АО «Варшавский фармацевтический завод Польфарма», здесь же препарат и изготавливается. Лекарственное средство относится к глюкокортикостероидам, это рецептурный препарат. Оказывает выраженное противовоспалительное, противоаллергическое и антиэкссудативное действие. Применяется при конъюнктивите, кератите, блефарите и проч. Если обратиться к данным Государственного реестра лекарственных средств, то на данный момент там зафиксировано 15 записей с МНН дексаметазон и формой выпуска — капли глазные. Среди производителей 5 являются российскими, правда абсолютно все используют при производстве данного препарата импортную субстанцию, преимущественно, импортируемую из Китая. Решение было принято на основании подачи заявления уполномоченным юридическим лицом. gmpnews