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Из госреестра исключены глазные капли Дексаметазон импортного производства

Министерство здравоохранения РФ приняло решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств глазных капель Дексаметазон. Решение ведомства опубликовано на портале grls.rosminzdrav.ru 4 июня 2020 г.

Согласно опубликованному документу,

  • Дексаметазон (дексаметазон) — капли глазные, 0,1%; держателем регистрационного удостоверения П N014218/01 от 10.09.2008 является АО «Варшавский фармацевтический завод Польфарма», здесь же препарат и изготавливается.

Лекарственное средство относится к глюкокортикостероидам, это рецептурный препарат. Оказывает выраженное противовоспалительное, противоаллергическое и антиэкссудативное действие. Применяется при конъюнктивите, кератите, блефарите и проч.

Если обратиться к данным Государственного реестра лекарственных средств, то на данный момент там зафиксировано 15 записей с МНН дексаметазон и формой выпуска — капли глазные. Среди производителей 5 являются российскими, правда абсолютно все используют при производстве данного препарата импортную субстанцию, преимущественно, импортируемую из Китая.

Решение было принято на основании подачи заявления уполномоченным юридическим лицом.

gmpnews

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Июнь 4, 2020 | Просмотров: 42