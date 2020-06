Импорт ветпрепаратов в Россию за первые четыре месяца года уменьшился на 23% Из госреестра исключены глазные капли Дексаметазон импортного производства » Администрация Трампа выбрала пять вакцин против коронавируса для финальных испытаний Администрация Трампа выбрала пять компаний, включая Moderna Inc, AstraZeneca Plc и Pfizer Inc, в качестве наиболее вероятных кандидатов на производство вакцины против нового коронавируса (SARS-CoV-2), об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Еще две компании — Johnson & Johnson и Merck & Co Inc (известная как MSD за пределами США и Канады). Отобранные компании получат доступ к дополнительным государственным средствам, помощь в проведении клинических испытаний, а также финансовую и материально-техническую поддержку. Пока не упоминаются экспериментальные вакцины от компаний Sanofi, Novavax Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc, которые являются частью более чем 100 вакцин, разрабатываемых сегодня в мире для борьбы с пандемией COVID-19. Объявление об окончательном решении Белый дом должен сделать в ближайшие несколько недель. Указанные компании имеют значительные производственные мощности и находятся, как правило, на стадии клинических испытаний. Соединенные Штаты планируют провести масштабные клинические испытания с участием в общей сложности от 100 000 до 150 000 добровольцев с целью получения эффективной вакцины к концу этого года. Испытание должно начаться в июле. По утверждению Reuters, первые две вакцины, которые начнут испытания, скорее всего, будут от компании Moderna и совместного проекта AstraZeneca с Оксфордский университетом. Помимо этого, директор Национального института здравоохранения д-р Фрэнсис Коллинз буквально накануне сказал, что ожидает присоединения к испытаниям, в конечном итоге, вакцин-кандидатов от Johnson & Johnson и MSD. Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что он надеется получить «пару сотен миллионов доз» к началу 2021 года, цитирует чиновника CNN. gmpnews