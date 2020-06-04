Импорт ветпрепаратов в Россию за первые четыре месяца года уменьшился на 23%

Суммарный объём импорта вет. ЛП в Россию в январе-апреле 2020 г. составил 8,4 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Относительно аналогичного периода 2019 г. падение отгрузок составило 9% при проведении расчётов в рублях. Поставки кормовых добавок за период напротив выросли на 12% в рублях, суммарный объём импорта данной товарной категории достиг 13,4 млрд руб.

Интересно, что в помесячной динамике обе товарные группы характеризовались отрицательным приростом в январе и феврале 2020 г., который затем сменился положительной динамикой. Правда, рублёвые темпы роста по группе вет. ЛП в марте и апреле составили всего 6,3% и 3% соответственно, а вот в группе кормовых добавок динамика в марте фиксировалась на уровне 39%, а в апреле 19,6%.

Показатели динамики при расчётах в натуральных показателях в целом соответствовали приросту в рублях. По группе вет. ЛП импорт по итогам первых 4-х месяцев 2020 г. составил 8,4 млн упак., это на 23% меньше чем годом ранее. Результаты в минимальных единицах дозирования (МЕД) выглядят ещё хуже, здесь -40%, всего с начала года было ввезено 27,3 млн МЕД. Поставки кормовых добавок за год прибавили в упаковках 15%, за период в нашу страну было ввезено чуть больше 4 млн упак. При этом динамика в МЕД даже лучше, здесь прирост составил 17,5%.

Общее количество поставщиков вет. ЛП за минувший год выросло на 3 наименования, в январе-апреле 2020 г. в нашу страну ввозилась продукция ровно 100 компаний. В топ-20 корпораций, лидирующих с точки зрения денежного объёма импорта, максимальные темпы роста поставок показали компании: «Чиа Тай Байокемистри» из китайского города Пучен (рост в 3,8 раза) и «Сива Лаборатория» из Испании (в 3,5 раза). Первая по-прежнему поставляла только одно наименование – антибактериальный препарат Хлортетрациклин. У компании «Сива» основной вклад в рост поставок внес препарат Мамифорт. Минимальную динамику в топе мы зафиксировали у компаний «Берингер Ингельхайм» (-58%) и «Зоэтис» (-53%), но обе компании в конце прошлого году сделали существенные складские запасы, сейчас они расходуются.

По группе кормовых добавок в январе-апреле 2020 г. в Россию отгружалась продукция 210 производителей, на 5 компаний больше, чем годом ранее. Максимальный прирост рублёвых объёмов импорта в рамках ТОР-20 за период по-прежнему показывают компании «ЗМС-Европа» (в 12,8 раза в рублях) и «Аджиномото Групп» (в 11,3 раза). Хуже всего дела шли у компаний «ПТ. Чейл Чеданг», здесь за год -56% и «Даесунг» (-52%), обе специализируются на поставках аминокислот. В первом случае значительнее всего падали объёмы L-Лизин моногидрохлорида (-49% в рублях) и L-Триптофана (-21%). «Даесунг» за период поставлял только одно наименование Севон L-лизин моногидрохлорид.

gmpnews