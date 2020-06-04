Испытания на людях вакцины против коронавируса в Южной Корее Inovio запланировала на июнь

Американская компания INOVIO, Международный институт вакцин (International Vaccine Institute) и Сеульская национальная университетская больница, объявили о начале сотрудничества на этапе клинического испытания I и II фазы вакцины INO-4800 в Южной Корее.

Испытание вакцины INO-4800 в Корее позволит оценить безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины-кандидата у 40 здоровых взрослых в возрасте 19-50 лет и будет расширено еще на 120 человек в возрасте 19-64 лет.

Исследование должно начаться позднее в июне. Финансируется Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и поддерживается Корейским центром по контролю и профилактике заболеваний / Корейским национальным институтом здравоохранения. Еще в апреле CEPI объявляла, что выделила Inovio грант в размере 6,9 млн долларов.

Испытание в Корее будет проведено всего через два месяца после начала аналогичного клинического исследования в Соединенных Штатах в начале апреля 2020 года.

Д-р Дж. Джозеф Ким (J. Joseph Kim), президент INOVIO, сказал:

МЫ СКОРО ПОЛУЧИМ ДАННЫЕ ФАЗЫ I ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ INO-4800 И ПЛАНИРУЕМ НАЧАТЬ ФАЗЫ II И III В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА.

Быстрое одобрение со стороны регулирующих органов стало возможным благодаря поддержке Министерства по безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Кореи после его принятия в апреле ускоренного процесса одобрения клинических испытаний вакцин и терапевтических средств для борьбы с COVID-19. Такие вакцины, включая ДНК-вакцины, могут быть освобождены от токсикологических тестов, использовать имеющиеся доклинические данные и ускорить процесс обзора клинических испытаний.

gmpnews