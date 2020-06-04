ЕС намерен потратить $2,7 млрд на покупку перспективных вакцин против коронавируса

Евросоюз готовится использовать чрезвычайный фонд в размере 2,4 млрд евро (2,7 млрд долларов) для закупок перспективных вакцин против нового коронавируса (SARS-CoV-2). Данная мера обсуждалась на встрече послов ЕС 3 июня после того, как Германия, Франция, Италия и Нидерланды заявили, что они ускоряют переговоры с фармацевтическими компаниями по обеспечению доступа к вакцинам, которые в настоящее время разрабатываются.

По сообщению агентства Reuters со ссылкой на представителей ЕС, фонд, известный как Инструмент поддержки в чрезвычайных ситуациях (Emergency Support Instrument — ESI), будет использован для увеличения мощностей по производству вакцин в Европе и для подстраховки обязательств фармацевтических компаний.

Чиновник ЕС заявил, что это необходимо сделать, как это сделали Соединенные Штаты, даже если это означает потерю денег, так как многие разрабатываемые вакцины вряд ли в конечном итоге будут успешными.

Напомним, что компания AstraZeneca получила финансовую поддержку в размере более 1 млрд долларов от Управления перспективных исследований и разработок в области биомедицины США (BARDA) для разработки, производства и поставки вакцины против коронавируса, начиная с осени. США получат 300 млн доз этой вакцины. В целом, сумма финансовых инвестиций Соединенных Штатов в ускорение разработки и поставки вакцины составила 1,2 млрд долларов.

Евросоюз готов пойти на более высокие финансовые риски, поскольку опасается, что в противном случае у него не будет быстрого доступа к вакцине против коронавируса.

Фонд ESI находится в ведении Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, который действует от имени 27 стран ЕС.

Министр здравоохранения Германии и его коллеги из Франции, Италии и Нидерландов написали Комиссии, что они объединились, чтобы «достичь максимально быстрого и наилучшего результата в переговорах с ключевыми игроками фармацевтической отрасли». В ЕС обеспокоены тем, что при появлении первой вакцины может быть недостаточно доз для быстрой вакцинации населения Евросоюза, численностью в 450 млн человек.

Сейчас разрабатывается стратегия вакцинации, в рамках которой должен быть отдан приоритет медицинскому персоналу и пожилым людям.

gmpnews