Резидент ОЭЗ «Дубна» займется производством тофацитиниба и азитромицина

В обновленную версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Минздрава России были включены 15 лекарственных средств, два из которых будут производиться на предприятии резидента Особой экономической зоны «Дубна» компании «ПСК Фарма».

По сообщению пресс-службы ОЭЗ «Дубна», препараты начнут выпускаться уже в ближайшее время.

Биофармацевтический комплекс «ПСК Фарма», входящий в группу компаний «Рус Биофарм», является разработчиком и производителем широкого перечня лекарственных средств для лечения социально важных заболеваний.

Недавно портфель компании пополнили селективный иммунодепрессант тофацитиниб, который является высокоэффективным средством для лечения ревматоидного артрита, а также лиофилизированная форма азитромицин (антибиотик широкого спектра действия). Оба препарата входят в рекомендованный перечень для лечения COVID-19, а также в перечень препаратов упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19.

Согласно Государственному реестру лекарственных средств, на территории Российской Федерации зарегистрирован только один препарат тофацитиниб компании Pfizer. Для его производства используется субстанция из Ирландии, а выпуск готового лекарственного средства осуществляется на двух площадках — российской «ПОЛИСАН» и Pfizer в Германии.

Препаратов азитромицина в РФ зарегистрировано достаточно много (всего в государственном реестре 65 записей), однако лиофилизированной формой занимаются только четыре предприятия и при этом только один производитель является российским, это предприятие, расположенное в Мордовии, «Биохимик». Субстанция для его производства импортируется из Индии.

Согласно этим данным, можно сказать, что производство тофацитиниба и азитромицина на территории ОЭЗ «Дубна» компанией «ПСК Фарма» является стратегически важным.

Уточняется, что к производству новых, рекомендованных к применению Минздравом России лекарственных препаратов, высокотехнологичное подмосковное фармпредприятие приступит после получения на них регистрационных документов.

gmpnews